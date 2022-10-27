Московское шоссе, Пискаревский проспект. Какие улицы ждут новые ограничения в конце октября

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга предупреждает о новых ограничениях движения, вводимых с 29 октября в пяти районах города. В том числе они ждут Пискаревский проспект, Санкт-Петербургское шоссе, 10–11-ю линии В. О., а также водителей еще сильнее потеснят на Московском шоссе.



С 29 октября по 11 ноября ограничат проезд по участку Московского шоссе от Колпинского шоссе до административной границы города. Напомним, что ремонт трассы в Шушарах продлится до 12 декабря. С сегодняшнего дня там введены ограничения также на участке от Ленсоветовской дороги до границы города. Кроме того, до 28 октября закрыты Экспедиторский проезд и Колпинское шоссе у Московского шоссе, а до 1 ноября — Железнодорожная улица, Паровозная дорога и Курьерский проезд у шоссе.