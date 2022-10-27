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    Московское шоссе, Пискаревский проспект. Какие улицы ждут новые ограничения в конце октября

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    Государственная административно-техническая инспекция Петербурга предупреждает о новых ограничениях движения, вводимых с 29 октября в пяти районах города. В том числе они ждут Пискаревский проспект, Санкт-Петербургское шоссе, 10–11-ю линии В. О., а также водителей еще сильнее потеснят на Московском шоссе.

    С 29 октября по 11 ноября ограничат проезд по участку Московского шоссе от Колпинского шоссе до административной границы города. Напомним, что ремонт трассы в Шушарах продлится до 12 декабря. С сегодняшнего дня там введены ограничения также на участке от Ленсоветовской дороги до границы города. Кроме того, до 28 октября закрыты Экспедиторский проезд и Колпинское шоссе у Московского шоссе, а до 1 ноября — Железнодорожная улица, Паровозная дорога и Курьерский проезд у шоссе.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Калининском районе по 24 ноября ограничат движение на перекрестке Пискаревского проспекта и проспекта Мечникова. Причиной станет реконструкция светофора.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На Васильевском острове водителей подвинут для строительства инженерных сетей. С 29 октября по 16 ноября будет ограничен проезд по 10–11-й линиям В. О. от набережной реки Смоленки до Малого проспекта В. О.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Для прокладки инженерных сетей ограничат движение и на перекрестке Санкт-Петербургского шоссе и проспекта Буденного. Ограничения продлятся до 18 июня 2023 года.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А в Петро-Славянке для первого этапа прокладки газопровода 29 октября ограничат движение по дороге на Металлострой от Северного проезда до улицы Третьей Пятилетки.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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