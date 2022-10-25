Московскому шоссе добавят ограничений до середины декабря

Дорожный ремонт и строительство инженерных сетей с 27 октября прибавят ограничений движения в трех районах Петербурга. В том числе новый этап работ начнется на Московском шоссе в Шушарах.



С 27 октября по 12 декабря будет ограничено движение по Московскому шоссе от Ленсоветовской дороги до административной границы города, сообщает 25 октября пресс-служба ГАТИ Петербурга. Напомним, что с 17 сентября на Московском шоссе ремонтируют дорожное покрытие от 1-го Бадаевского проезда до границы города. Из-за этого в районе Шушар регулярно скапливаются большие пробки, особенно напряженная ситуация там была в начале работ.