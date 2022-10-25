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    Московскому шоссе добавят ограничений до середины декабря

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    Дорожный ремонт и строительство инженерных сетей с 27 октября прибавят ограничений движения в трех районах Петербурга. В том числе новый этап работ начнется на Московском шоссе в Шушарах.

    С 27 октября по 12 декабря будет ограничено движение по Московскому шоссе от Ленсоветовской дороги до административной границы города, сообщает 25 октября пресс-служба ГАТИ Петербурга. Напомним, что с 17 сентября на Московском шоссе ремонтируют дорожное покрытие от 1-го Бадаевского проезда до границы города. Из-за этого в районе Шушар регулярно скапливаются большие пробки, особенно напряженная ситуация там была в начале работ.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На Литовской улице тоже продолжают приводить в порядок дорожное покрытие. С 27 октября по 2 ноября там ограничат проезд по участку от Лесного проспекта до Чугунной улицы и перекроют движение в направлении от улицы Грибалёвой до Чугунной улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Горелово будут строить инженерные сети. Из-за этого до 2 ноября перекроют улицу Ломоносова от Дачной улицы до тупика. Объезд предусмотрен по Дачной, Московской и Парковой улицам.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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