Московскому шоссе добавят ограничений до середины декабря

Дорожный ремонт и строительство инженерных сетей с 27 октября прибавят ограничений движения в трех районах Петербурга. В том числе новый этап работ начнется на Московском шоссе в Шушарах.
С 27 октября по 12 декабря будет ограничено движение по Московскому шоссе от Ленсоветовской дороги до административной границы города, сообщает 25 октября пресс-служба ГАТИ Петербурга. Напомним, что с 17 сентября на Московском шоссе ремонтируют дорожное покрытие от 1-го Бадаевского проезда до границы города. Из-за этого в районе Шушар регулярно скапливаются большие пробки, особенно напряженная ситуация там была в начале работ.
На Литовской улице тоже продолжают приводить в порядок дорожное покрытие. С 27 октября по 2 ноября там ограничат проезд по участку от Лесного проспекта до Чугунной улицы и перекроют движение в направлении от улицы Грибалёвой до Чугунной улицы.
В Горелово будут строить инженерные сети. Из-за этого до 2 ноября перекроют улицу Ломоносова от Дачной улицы до тупика. Объезд предусмотрен по Дачной, Московской и Парковой улицам.