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    Представитель Еврокомиссии рассказал о замороженных российских активах на € 17,5 млрд

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    3 комментария

    Представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд заявил о замороженных российских активах на € 17,5 млрд. Об этом он сообщил 27 октября в передаче Morgenjournal радиостанции Ö1.

    Речь идёт об активах 1 350 человек и организаций, находящихся в санкционных списках Евросоюза. В апреле заморожены были € 6,7 млрд.

    Большую часть суммы заморозили Германия, Франция, Бельгия, Люксембург, Ирландия, Италия и Австрия.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью Евросоюза является не заморозка, а конфискация российских активов в Европе, но для этого необходима юридическая база.

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    Комментарии 3

    Семён Воля27 Окт 2022 в 17:19
    Браво, ЕС! Так их, касатиков! Так их, болезных!
    +3−0
    Заливщик голосовых планок27 Окт 2022 в 16:41
    Этож сколько высокоточных ракет у Ирана купить можно было! Возмущен гейропейски вероломством!
    +2−0
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