Представитель Еврокомиссии рассказал о замороженных российских активах на € 17,5 млрд

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд заявил о замороженных российских активах на € 17,5 млрд. Об этом он сообщил 27 октября в передаче Morgenjournal радиостанции Ö1.



Речь идёт об активах 1 350 человек и организаций, находящихся в санкционных списках Евросоюза. В апреле заморожены были € 6,7 млрд.



Большую часть суммы заморозили Германия, Франция, Бельгия, Люксембург, Ирландия, Италия и Австрия.



Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью Евросоюза является не заморозка, а конфискация российских активов в Европе, но для этого необходима юридическая база.

