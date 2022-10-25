Глава Еврокомиссии назвала целью Евросоюза конфискацию российских активов и передачу их Украине

Целью Евросоюза является не заморозка, а конфискация российских активов в Европе, но для этого необходима юридическая база. Об этом во вторник, 25 октября, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.





«Безусловно, наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы, это наша задача», — сказала она.

По словам главы ЕК, для конфискация активов России в Европе понадобится юридическая база, поэтому Евросоюзу предстоит еще много работы. Она уточнила, что создана специальная экспертная группа, которая будет изучать легальные предпосылки для «конфискации средств и их направления для восстановления Украины».