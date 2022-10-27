Премьер Греции назвал открытым вопрос о репарациях со стороны Германии

Греция не считает решенным вопрос о военных репарациях со стороны Германии за ущерб, нанесенный в годы Первой и Второй мировых войн. Об этом 27 октября заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, выступая вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем перед журналистами после переговоров.



«Что касается пропасти между нами, то ее нужно преодолеть. Я не буду скрывать, что для Афин вопрос о военных репарациях остается открытым. Особенно оккупационный кредит. Его решение было бы взаимовыгодным», — сказал он (цитата по РИА Новости).

