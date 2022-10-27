Премьер Греции назвал открытым вопрос о репарациях со стороны Германии

Греция не считает решенным вопрос о военных репарациях со стороны Германии за ущерб, нанесенный в годы Первой и Второй мировых войн. Об этом 27 октября заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, выступая вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем перед журналистами после переговоров.
«Что касается пропасти между нами, то ее нужно преодолеть. Я не буду скрывать, что для Афин вопрос о военных репарациях остается открытым. Особенно оккупационный кредит. Его решение было бы взаимовыгодным», — сказал он (цитата по РИА Новости).
Шольц, отмечает агентство, ушел от ответа на вопрос о репарациях.
При этом ранее в интервью греческой газете Та Неа он сказал, что «юридически и политически вопрос репараций закрыт».
Греция добивается от Германии выплаты военных репараций в размере 309,5 млрд евро за ущерб в годы Второй мировой войны и 9,2 млрд евро за Первую мировую войну. А также свыше более 107,2 млрд евро компенсации за гибель и увечья людей.
Вопрос репараций волнует и Польшу. 3 октября глава польского МИД Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием о репарациях за ущерб, который был нанесён государству во время Второй мировой войны. Однако в Берлине также заявили, что эта тема закрыта.