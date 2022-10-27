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    Премьер Греции назвал открытым вопрос о репарациях со стороны Германии

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    8 комментариев

    Греция не считает решенным вопрос о военных репарациях со стороны Германии за ущерб, нанесенный в годы Первой и Второй мировых войн. Об этом 27 октября заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, выступая вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем перед журналистами после переговоров.

    «Что касается пропасти между нами, то ее нужно преодолеть. Я не буду скрывать, что для Афин вопрос о военных репарациях остается открытым. Особенно оккупационный кредит. Его решение было бы взаимовыгодным», — сказал он (цитата по РИА Новости).

    Шольц, отмечает агентство, ушел от ответа на вопрос о репарациях.

    При этом ранее в интервью греческой газете Та Неа он сказал, что «юридически и политически вопрос репараций закрыт».

    Греция добивается от Германии выплаты военных репараций в размере 309,5 млрд евро за ущерб в годы Второй мировой войны и 9,2 млрд евро за Первую мировую войну. А также свыше более 107,2 млрд евро компенсации за гибель и увечья людей.

    Вопрос репараций волнует и Польшу. 3 октября глава польского МИД Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием о репарациях за ущерб, который был нанесён государству во время Второй мировой войны. Однако в Берлине также заявили, что эта тема закрыта.

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    Комментарии 8

    А1357927 Окт 2022 в 16:39
    Польшу уже послали, Греция следующая.
    +2−0
    Семён Воля27 Окт 2022 в 16:38
    Греция и Польша - одни из самых бедных стран ЕС.... репарации за первую мировую звучат просто смешно.... это как попытка взыскать ущерб с половцев и печенегов.... Работать надо! Много и тяжело! Тогда и жить будете, как в Германии.....
    +3−0
    Диванный Эксперт27 Окт 2022 в 16:36
    Европейская сплоченность. Заново придумывают, как денег бесплатно получить.
    +0−0
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