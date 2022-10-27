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    «Ах ты, жук навозный!» Подмосковные чиновники предложили россиянам ругаться названиями жуков

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    23 комментария

    В Комитете лесного хозяйства Подмосковья посоветовали россиянам использовать вместо нецензурной лексики названия вредителей, которые обитают в лесу. Об этом пишет 27 октября РИА Новости.

    «В русском языке нецензурные слова доселе было модно заменять иностранными аналогами. Предлагаем пересмотреть и те, и другие... Как обращаться к обидчику без употребления нецензурных слов? <...> Помните, в детстве: «Ах ты, жук навозный!». И было обидно», – сказали представители Комитета агентству.

    Чиновники сразу предложили варианты. Вот некоторые из них: короед настырный, дровосек валежный, пьявица красногрудая, блошка капустная, клоп сосновый, козявка ивовая.

    Как писала «Фонтанка» ранее, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о запрете иностранных слов при использовании русского языка как государственного. Авторы документа пояснили, что хотят защитить русский язык от чрезмерного употребления варваризмов.

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    Комментарии 23

    save27 Окт 2022 в 17:28
    Ну детский сад какой-то...
    +0−0
    SU LUX INN27 Окт 2022 в 17:20
    а почему Мою версию альтернативного Ругательства удалили? Я тоже предложил вариант с Именем жука! что, слишком Едкое оказалось? кому-то глазки Колет?
    +1−0
    27546475727 Окт 2022 в 17:20
    А на заборе как можно излагать?
    +0−0
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