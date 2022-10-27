«Ах ты, жук навозный!» Подмосковные чиновники предложили россиянам ругаться названиями жуков

В Комитете лесного хозяйства Подмосковья посоветовали россиянам использовать вместо нецензурной лексики названия вредителей, которые обитают в лесу. Об этом пишет 27 октября РИА Новости.
«В русском языке нецензурные слова доселе было модно заменять иностранными аналогами. Предлагаем пересмотреть и те, и другие... Как обращаться к обидчику без употребления нецензурных слов? <...> Помните, в детстве: «Ах ты, жук навозный!». И было обидно», – сказали представители Комитета агентству.
Чиновники сразу предложили варианты. Вот некоторые из них: короед настырный, дровосек валежный, пьявица красногрудая, блошка капустная, клоп сосновый, козявка ивовая.
Как писала «Фонтанка» ранее, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о запрете иностранных слов при использовании русского языка как государственного. Авторы документа пояснили, что хотят защитить русский язык от чрезмерного употребления варваризмов.