В Петербурге стартовала «Большая помощь» - проект по улучшению качества оказания помощи в медицинских и соцучреждениях

Петербургский благотворительный фонд «Помощь» запустил новый системный проект «Большая помощь». Он направлен на улучшение качества оказания помощи в медицинских и социальных учреждениях. К проекту уже присоединились две больницы из Петербурга и одна из Белгорода.

В фонде отметили, что всегда стремились к развитию системного подхода – адресные проекты, которые нацелены на поддержку конкретных людей, не теряют своей значимости. Однако, системный проект позволит решать более широкий круг проблем, охватывать большее количество благополучателей.



«Чтобы эффективно помогать, НКО идут в ногу со временем и умеют подстраиваться под разные условия. Команда БФ «Помощь» целенаправленно шла к этому проекту и накопила достаточно опыта и ресурсов для его реализации», - говорит президент фонда Владислав Кищук.

За годы работы были изучены потребности подопечных, налажено сотрудничество с медицинскими учреждениями, а фонд много раз становился связующим звеном между пациентом и государством. Постепенно команда фонда пришла к тому, что может совместно с системой здравоохранения сделать медицинскую помощь максимально ориентированной на нужды конкретного пациента. Это стало основой для создания нового системного проекта.



В рамках «Большой помощи» фонд будет закупать для хосписов, больниц и социальных учреждений необходимые препараты, дополнительные расходные материалы, средства гигиены и технические средства реабилитации. В долгосрочной перспективе это поможет сотням пациентов получать качественную медицинскую помощь и профессиональный уход на регулярной основе, ведь одна из главных целей фонда – улучшение качества жизни самых незащищённых социальных групп.

К проекту уже присоединились: АНО Центр паллиативной медицинской помощи «Изумрудный город» (г. Белгород), СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр» и СПб ГКУЗ «Психоневрологический дом ребёнка» № 8».



«Потребности медицинских и социальных учреждений покрываются за счёт бюджетных средств, но бывают ситуации, когда этого недостаточно. Например, если случилось что-то срочное и серьёзное, а ждать нет возможности. Или когда сложно отследить индивидуальные нужды конкретных пациентов. К нам быстрее поступает информация о том, что чего-то не хватает, например, памперсов малышам в доме ребёнка. В этом случае мы подхватываем инициативу», - добавляет менеджер по развитию проектов Данила Ткачёв.

