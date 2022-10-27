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    В Петербурге стартовала «Большая помощь» - проект по улучшению качества оказания помощи в медицинских и соцучреждениях

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    Петербургский благотворительный фонд «Помощь» запустил новый системный проект «Большая помощь». Он направлен на улучшение качества оказания помощи в медицинских и социальных учреждениях. К проекту уже присоединились две больницы из Петербурга и одна из Белгорода.

    В фонде отметили, что всегда стремились к развитию системного подхода – адресные проекты, которые нацелены на поддержку конкретных людей, не теряют своей значимости. Однако, системный проект позволит решать более широкий круг проблем, охватывать большее количество благополучателей.

    «Чтобы эффективно помогать, НКО идут в ногу со временем и умеют подстраиваться под разные условия. Команда БФ «Помощь» целенаправленно шла к этому проекту и накопила достаточно опыта и ресурсов для его реализации», - говорит президент фонда Владислав Кищук.

    За годы работы были изучены потребности подопечных, налажено сотрудничество с медицинскими учреждениями, а фонд много раз становился связующим звеном между пациентом и государством. Постепенно команда фонда пришла к тому, что может совместно с системой здравоохранения сделать медицинскую помощь максимально ориентированной на нужды конкретного пациента. Это стало основой для создания нового системного проекта.

    В рамках «Большой помощи» фонд будет закупать для хосписов, больниц и социальных учреждений необходимые препараты, дополнительные расходные материалы, средства гигиены и технические средства реабилитации. В долгосрочной перспективе это поможет сотням пациентов получать качественную медицинскую помощь и профессиональный уход на регулярной основе, ведь одна из главных целей фонда – улучшение качества жизни самых незащищённых социальных групп.

    К проекту уже присоединились: АНО Центр паллиативной медицинской помощи «Изумрудный город» (г. Белгород), СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр» и СПб ГКУЗ «Психоневрологический дом ребёнка» № 8».

    «Потребности медицинских и социальных учреждений покрываются за счёт бюджетных средств, но бывают ситуации, когда этого недостаточно. Например, если случилось что-то срочное и серьёзное, а ждать нет возможности. Или когда сложно отследить индивидуальные нужды конкретных пациентов. К нам быстрее поступает информация о том, что чего-то не хватает, например, памперсов малышам в доме ребёнка. В этом случае мы подхватываем инициативу», - добавляет менеджер по развитию проектов Данила Ткачёв.

    В фонде надеются, что «Большая помощь» найдёт отклик у неравнодушных людей. Оказать поддержку начинанию можно на странице проекта ЗДЕСЬ.

    БФ «Помощь» создан в 2017 году. Задачи фонда:

    - помощь детям и взрослым в борьбе с тяжёлыми диагнозами;

    - осуществление благотворительной деятельности, направленной на эффективную помощь детям и взрослым с оформленной инвалидностью;

    - улучшение качества жизни и здоровья социально незащищённых категорий граждан;

    - улучшение материального положения социально незащищённых категорий граждан;

    - увеличения количества граждан, вылеченных от серьёзных заболеваний;

    - увеличение продолжительности жизни неизлечимо больных.

    Только за 2021 год фонд оказал помощь 61 семье из разных регионов РФ на сумму 45 009 787 рублей.

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