Производитель презервативов Durex и леденцов Strepsils решает, как будет передавать бизнес в РФ

Reckitt намерена передать работающий бизнес новому собственнику. Фирма обязуется тесно взаимодействовать с российской командой и прорабатывать различные варианты для обеспечения упорядоченного процесса. Отмечается, что сокращений персонала не планируется, будет сделано всё возможное для сохранения занятости сотрудников.

Британский производитель потребительских товаров Reckitt Benckiser Group Plc ищет пути передачи бизнеса в России. Об этом 27 октября сообщает «Интерфакс» , ссылаясь на пресс-службу компании.

В компании отметили, что продолжат исполнять все соответствующие обязательства перед государством, действуя в рамках законодательных и нормативных требований.



Reckitt Benckiser производит и продает бытовую химию и медицинские препараты более чем в 200 странах. Из известных брендов — Cillit Bang, Vanish и Calgon, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex. В начале апреля компания заявила о начале процесса отчуждения российского бизнеса, который могут передать третьей стороне или местным сотрудникам компании.

