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    Производитель презервативов Durex и леденцов Strepsils решает, как будет передавать бизнес в РФ

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    9 комментариев

    Британский производитель потребительских товаров Reckitt Benckiser Group Plc ищет пути передачи бизнеса в России. Об этом 27 октября сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу компании.

    Reckitt намерена передать работающий бизнес новому собственнику. Фирма обязуется тесно взаимодействовать с российской командой и прорабатывать различные варианты для обеспечения упорядоченного процесса. Отмечается, что сокращений персонала не планируется, будет сделано всё возможное для сохранения занятости сотрудников.

    В компании отметили, что продолжат исполнять все соответствующие обязательства перед государством, действуя в рамках законодательных и нормативных требований.

    Reckitt Benckiser производит и продает бытовую химию и медицинские препараты более чем в 200 странах. Из известных брендов — Cillit Bang, Vanish и Calgon, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex. В начале апреля компания заявила о начале процесса отчуждения российского бизнеса, который могут передать третьей стороне или местным сотрудникам компании.

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    Комментарии 9

    25267490127 Окт 2022 в 15:30
    Будем предохраняться молитвой.
    +0−0
    Dmitry Antonov27 Окт 2022 в 15:25
    Хорошая новость, меньше контрацепции - больше рождаемость. А то, что венерических заболеваний станет больше - это ерунда, никакие наследственные болезни и осложнения не помешают новым поколениям выполнять свой долг!
    +0−0
    Марти МакФлай27 Окт 2022 в 14:38
    Самая безопасная близость - с Репой, разумеется.
    +3−0
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