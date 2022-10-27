Производитель презервативов Durex и леденцов Strepsils решает, как будет передавать бизнес в РФ

Британский производитель потребительских товаров Reckitt Benckiser Group Plc ищет пути передачи бизнеса в России. Об этом 27 октября сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу компании.
Reckitt намерена передать работающий бизнес новому собственнику. Фирма обязуется тесно взаимодействовать с российской командой и прорабатывать различные варианты для обеспечения упорядоченного процесса. Отмечается, что сокращений персонала не планируется, будет сделано всё возможное для сохранения занятости сотрудников.
В компании отметили, что продолжат исполнять все соответствующие обязательства перед государством, действуя в рамках законодательных и нормативных требований.
Reckitt Benckiser производит и продает бытовую химию и медицинские препараты более чем в 200 странах. Из известных брендов — Cillit Bang, Vanish и Calgon, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex. В начале апреля компания заявила о начале процесса отчуждения российского бизнеса, который могут передать третьей стороне или местным сотрудникам компании.