Производитель контрацептивов Durex и Contex объявил о намерении избавиться от своего бизнеса в России

Британская компания Reckitt, производящая в том числе презервативы Durex и Contex, препараты «Нурофен» и «Стрепсилс», объявила о начале процесса по передаче своего российского бизнеса.

«После тщательной внутренней проверки и нашего объявления от 23 марта 2022 года компания Reckitt начала процесс по передаче права собственности на свой российский бизнес, который может заключаться в передаче третьей стороне или нашим местным сотрудникам», — говорится в заявлении Reckitt, появившемся 13 апреля.

В компании добавили, что сделают все возможное, чтобы обеспечить трудоустройство сотрудникам в «любой новой структуре», а также пообещали выплачивать зарплаты и пособия до конца 2022 года.