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    Производитель контрацептивов Durex и Contex объявил о намерении избавиться от своего бизнеса в России

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    23 комментария

    Британская компания Reckitt, производящая в том числе презервативы Durex и Contex, препараты «Нурофен» и «Стрепсилс», объявила о начале процесса по передаче своего российского бизнеса.

    «После тщательной внутренней проверки и нашего объявления от 23 марта 2022 года компания Reckitt начала процесс по передаче права собственности на свой российский бизнес, который может заключаться в передаче третьей стороне или нашим местным сотрудникам», — говорится в заявлении Reckitt, появившемся 13 апреля.

    В компании добавили, что сделают все возможное, чтобы обеспечить трудоустройство сотрудникам в «любой новой структуре», а также пообещали выплачивать зарплаты и пособия до конца 2022 года.

    Кроме контрацептивов и препаратов, также Reckitt выпускает средства для чистки поверхностей дома Vanish, средство для ухода за кожей Clearasil и другую продукцию.

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    Комментарии (23)

    Avs7153
    Одно неловкое движение - и ты отец!
    (С) Миша Жванецкий
    Teo Piter
    Долго тянули резину!
    Денеб
    Правильно! России требуются солдаты.....
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