Гибель ребёнка при пожаре под Петербургом стала уголовным делом. Прокуратура присматривается к УК

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в пятиэтажном доме в Ломоносовском районе Ленобласти 27 октября, который не пережил 12-летний школьник.

Следствие квалифицировало случившееся как причинение смерти по неосторожности. Дело возбуждено по факту смертельного пожара, подозреваемых в нём пока нет.

«Проверяются различные версии происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, в том числе — причины пожара и лиц, виновных в произошедшем», — сообщили в СК Ленобласти.