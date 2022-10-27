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    Гибель ребёнка при пожаре под Петербургом стала уголовным делом. Прокуратура присматривается к УК

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в пятиэтажном доме в Ломоносовском районе Ленобласти 27 октября, который не пережил 12-летний школьник.


    Следствие квалифицировало случившееся как причинение смерти по неосторожности. Дело возбуждено по факту смертельного пожара, подозреваемых в нём пока нет.

    «Проверяются различные версии происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, в том числе — причины пожара и лиц, виновных в произошедшем», — сообщили в СК Ленобласти.

    Проверку проводит областная прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства оценят деятельность управляющей компании, работу ответственных за состояние противопожарной безопасности и органов системы профилактики.

    Ночью в деревне Горбунки горела квартира на первом этаже пятиэтажного дома. От огня пострадали четыре квадратных метра комнаты. Надышавшийся дымом мальчик, которого вынесли жители, умер.

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