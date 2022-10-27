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    Из горевшей квартиры под Петербургом жители вынесли ребёнка. Спасти его не удалось

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    Ночной пожар в Ломоносовском районе Ленинградской области унёс жизнь 12-летнего школьника. Об этом 27 октября пишет 47news.

    Дежурные смены трёх пожарных частей выехали на сигнал о пожаре в деревне Горбунки около двух часов ночи. В правоохранительных органах сообщили, что горела комната одной из квартир на первом этаже пятиэтажки.

    Жители до приезда пожарных вынесли из помещения 12-летнего мальчика с отравлением угарным газом. Он не выжил.

    В областном МЧС уточнили, что в квартире обгорели четыре квадратных метра обстановки. Немногим позже трёх часов ночи пожар ликвидировали. Дознание ведомства устанавливает причины случившегося.

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