Из горевшей квартиры под Петербургом жители вынесли ребёнка. Спасти его не удалось

Ночной пожар в Ломоносовском районе Ленинградской области унёс жизнь 12-летнего школьника. Об этом 27 октября пишет 47news.



Дежурные смены трёх пожарных частей выехали на сигнал о пожаре в деревне Горбунки около двух часов ночи. В правоохранительных органах сообщили, что горела комната одной из квартир на первом этаже пятиэтажки.



Жители до приезда пожарных вынесли из помещения 12-летнего мальчика с отравлением угарным газом. Он не выжил.

