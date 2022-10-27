Подполковника полиции в Петербурге арестовали за мошенничество. Он пугал потерпевшего тюрьмой

Суд в Петербурге согласился со следствием и отправил в изолятор подполковника Анатолия Дундалевича. Он обещал свободу от ответственности мошенникам и был задержан, когда ставки выросли.



О решении суда сообщает объединенная пресс-служба 27 октября. По версии следствия, Дундалевич предлагал свои услуги человеку, который в любой момент мог оказаться подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве. Как накануне писала «Фонтанка», речь шла о праве собственности на квартиру на Большой Конюшенной. Ее владелец ушел из жизни добровольно, а в охоте на квадратные метры адвоката появились поддельные расписки, подставные доверенные лица и, как итог, продажа недвижимости примерно за 20 млн рублей.