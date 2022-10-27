Подполковника полиции в Петербурге арестовали за мошенничество. Он пугал потерпевшего тюрьмой

Суд в Петербурге согласился со следствием и отправил в изолятор подполковника Анатолия Дундалевича. Он обещал свободу от ответственности мошенникам и был задержан, когда ставки выросли.
О решении суда сообщает объединенная пресс-служба 27 октября. По версии следствия, Дундалевич предлагал свои услуги человеку, который в любой момент мог оказаться подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве. Как накануне писала «Фонтанка», речь шла о праве собственности на квартиру на Большой Конюшенной. Ее владелец ушел из жизни добровольно, а в охоте на квадратные метры адвоката появились поддельные расписки, подставные доверенные лица и, как итог, продажа недвижимости примерно за 20 млн рублей.
Ныне потерпевшего Дундалевич обещал прикрыть от следователей ГСУ, сперва назвав сумму в 4,5 млн рублей. За две летних встречи подполковник стал богаче на 3 миллиона, а 20 октября этого года напугал дельца грядущим задержанием. После предложения принести еще три миллиона на очередную встречу он пришел с оперативниками ФСБ.
Дундалевича обвиняют в мошенничестве, так как на деле подполковник работал по линии разбоев и повлиять на судьбу завязанного в квартирной истории в действительности не мог. Он частично признал вину. Мера избрана по 25 декабря.