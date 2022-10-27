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    В Кремле назвали «частным мнением» слова Климова про статус иноагентов для эмигрантов

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    2 комментария

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание председателя комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова. Ранее сенатор заявил, что уехавшие из страны после объявления СВО или частичной мобилизации россияне могут попасть под закон об иностранных агентах.

    «Нам неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения. Здесь никакой позиции на этот счёт у нас нет. Это, по всей видимости, высказано частное мнение», — заявил 27 октября представитель Кремля (цитата по ТАСС).

    Ранее Климов сказал, что уехавшие за рубеж люди оказались под иностранным влиянием. «Если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит, он совершил политический акт», — добавил сенатор. По его мнению, таким эмигрантам не стоит доверять никакую работу в сфере госвласти; уехавших после 24 февраля также не надо брать на работу в госвузы или школы.

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    Комментарии 2

    Карабас Барабас27 Окт 2022 в 14:35
    А начинать надо с Лизы Песковой и остальных детей наших патриотов, или иноагент или на фронт.
    +0−0
    g-dog27 Окт 2022 в 14:30
    Пусть он свое частное мнение жене на кухне высказывает..
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