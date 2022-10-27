В Кремле назвали «частным мнением» слова Климова про статус иноагентов для эмигрантов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание председателя комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова. Ранее сенатор заявил, что уехавшие из страны после объявления СВО или частичной мобилизации россияне могут попасть под закон об иностранных агентах.



«Нам неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения. Здесь никакой позиции на этот счёт у нас нет. Это, по всей видимости, высказано частное мнение», — заявил 27 октября представитель Кремля (цитата по ТАСС).