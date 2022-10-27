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    В Петербурге вынесли приговор мужчине, который учил незнакомцев тишине с помощью пистолета

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    2 комментария

    Петербуржца, который устроил пальбу на севере города, признали виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом 27 октября сообщает прокуратура Выборгского района.

    Суд установил, что ночью 2 января стрельбой в воздух он решил «утихомирить» громогласных прохожих во дворе дома № 7 на проспекте Просвещения, но на этом не остановился. После мужчина направил свой травматический пистолет на незнакомца и сказал: «Стой, стрелять буду!».

    «Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а также лишил подсудимого права на приобретение и ношение оружия сроком на три года», — говорится в сообщении ведомства.

    Приговор пока не не вступил в законную силу.

    «Фонтанка» писала об этом случае 3 января. Про стрельбу из пистолета у дома на проспекте Просвещения полицейским рассказал местный житель. Дело было в три часа ночи. Подозреваемого задержали спустя несколько минут. Им оказался безработный 26-летний горожанин, который живёт по соседству. Тогда же стало известно, что пистолет у него изъяли, а разрешения на его хранение и ношение у него не было.

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    Комментарии 2

    Заливщик голосовых планок27 Окт 2022 в 13:17
    Пистолет-то хоть с глушителем был?
    +0−0
    26078160127 Окт 2022 в 13:16
    Так а какое наказание дали тем, кто шумел ночью? А правоохранителям, которые не реагируют на такие вызовы?
    +0−0
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