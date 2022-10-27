В Петербурге вынесли приговор мужчине, который учил незнакомцев тишине с помощью пистолета

Петербуржца, который устроил пальбу на севере города, признали виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом 27 октября сообщает прокуратура Выборгского района.
Суд установил, что ночью 2 января стрельбой в воздух он решил «утихомирить» громогласных прохожих во дворе дома № 7 на проспекте Просвещения, но на этом не остановился. После мужчина направил свой травматический пистолет на незнакомца и сказал: «Стой, стрелять буду!».
«Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а также лишил подсудимого права на приобретение и ношение оружия сроком на три года», — говорится в сообщении ведомства.
Приговор пока не не вступил в законную силу.
«Фонтанка» писала об этом случае 3 января. Про стрельбу из пистолета у дома на проспекте Просвещения полицейским рассказал местный житель. Дело было в три часа ночи. Подозреваемого задержали спустя несколько минут. Им оказался безработный 26-летний горожанин, который живёт по соседству. Тогда же стало известно, что пистолет у него изъяли, а разрешения на его хранение и ношение у него не было.