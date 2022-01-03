Петербуржцы предпочитают отмечать с огоньком. В воскресенье двоих задержали за стрельбу на улице

В Петербурге двое мужчин задержаны за стрельбу в общественном месте. В первом случае в качестве орудия использовали травматический пистолет, во втором — пистолет-пулемет, правда, охолощенный.
Как стало известно «Фонтанке» 3 января, накануне житель проспекта Просвещения сообщил в полицию о неизвестном, который бегает с пистолетом у дома
Протокол по статье о мелком хулиганстве составлен в отношении приезжего из Астраханской области. У него при осмотре комнаты в хостеле нашли охолощенный пистолет-пулемет «Витязь», из которого 40-летний мужчина мог стрелять на набережной Пряжки у Банного моста. О выстрелах в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщил сотрудник вневедомственной охраны.