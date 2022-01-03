Петербуржцы предпочитают отмечать с огоньком. В воскресенье двоих задержали за стрельбу на улице

В Петербурге двое мужчин задержаны за стрельбу в общественном месте. В первом случае в качестве орудия использовали травматический пистолет, во втором — пистолет-пулемет, правда, охолощенный.



Как стало известно «Фонтанке» 3 января, накануне житель проспекта Просвещения сообщил в полицию о неизвестном, который бегает с пистолетом у дома № 7 и стреляет в воздух. Дело было в три часа ночи. Подозреваемого задержали очень быстро, спустя несколько минут. Им оказался неработающий 26-летний петербуржец, живущий в соседнем доме. У молодого человека изъят травматический пистолет на базе МР, разрешения на хранение и ношение оружия у него не было. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

