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Петербуржцы предпочитают отмечать с огоньком. В воскресенье двоих задержали за стрельбу на улице

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В Петербурге двое мужчин задержаны за стрельбу в общественном месте. В первом случае в качестве орудия использовали травматический пистолет, во втором — пистолет-пулемет, правда, охолощенный.

Как стало известно «Фонтанке» 3 января, накануне житель проспекта Просвещения сообщил в полицию о неизвестном, который бегает с пистолетом у дома № 7 и стреляет в воздух. Дело было в три часа ночи. Подозреваемого задержали очень быстро, спустя несколько минут. Им оказался неработающий 26-летний петербуржец, живущий в соседнем доме. У молодого человека изъят травматический пистолет на базе МР, разрешения на хранение и ношение оружия у него не было. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Протокол по статье о мелком хулиганстве составлен в отношении приезжего из Астраханской области. У него при осмотре комнаты в хостеле нашли охолощенный пистолет-пулемет «Витязь», из которого 40-летний мужчина мог стрелять на набережной Пряжки у Банного моста. О выстрелах в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщил сотрудник вневедомственной охраны.

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Комментарии (3)

08765432
Из охолощенки то стрелять не запрещено
Савва Морозов
прям петербуржцы...
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