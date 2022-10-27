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    Полиция нашла поджигателей «Ягуара» в Ломоносове. Это оказалась месть за дорожный конфликт

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    4 комментария

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Полицейские раскрыли поджог автомобиля предпринимателя в Петродворцовом районе Петербурга, случившийся в начале октября. Оказалось, что задержанные мстили водителю «Ягуара» за конфликт на дороге.

    В среду, 26 октября, сотрудники полиции задержали двух молодых людей 23 и 25 лет, которых изобличили в поджоге автомобиля Jaguar F-Pace, принадлежащего 38-летнему гендиректору фирмы по производству минеральных удобрений, сообщает 27 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сам поджог произошел в ночь с 2 на 3 октября у дома 16 по улице Федюнинского в Ломоносове. Было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества по части 2 статьи 167 УК РФ.

    Выяснилось, что поджог стал местью за дорожный конфликт, участником которого был водитель «Ягуара». Молодые люди заранее выяснили, где и когда тот паркует машину, подожгли машину при помощи горюче-смазочных материалов и скрылись. При задержании у них изъяли два телефона и банковские карты, а самих задержанных поместили в изолятор.

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    Комментарии 4

    PapaKarlo27 Окт 2022 в 14:15
    Подержат и отпустят... присудят штраф + гражд иск платить на несколько мильонов. Далее поджигатели завербуются на донбасс и всё им "спишут"
    +0−0
    Карабас Барабас27 Окт 2022 в 14:04
    Интересно, а как определили что это именно они? Или как обычно, кого поймали того и назначили виновным.
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