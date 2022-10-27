Полиция нашла поджигателей «Ягуара» в Ломоносове. Это оказалась месть за дорожный конфликт

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Полицейские раскрыли поджог автомобиля предпринимателя в Петродворцовом районе Петербурга, случившийся в начале октября. Оказалось, что задержанные мстили водителю «Ягуара» за конфликт на дороге.
В среду, 26 октября, сотрудники полиции задержали двух молодых людей 23 и 25 лет, которых изобличили в поджоге автомобиля Jaguar F-Pace, принадлежащего 38-летнему гендиректору фирмы по производству минеральных удобрений, сообщает 27 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сам поджог произошел в ночь с 2 на 3 октября у дома 16 по улице Федюнинского в Ломоносове. Было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества по части 2 статьи 167 УК РФ.
Выяснилось, что поджог стал местью за дорожный конфликт, участником которого был водитель «Ягуара». Молодые люди заранее выяснили, где и когда тот паркует машину, подожгли машину при помощи горюче-смазочных материалов и скрылись. При задержании у них изъяли два телефона и банковские карты, а самих задержанных поместили в изолятор.