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    «Ягуар» предпринимателя сгорел в Ломоносове. Досталось и соседскому «Мерседесу»

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    В Петродворцовом районе Петербурга вторую ночь подряд полыхают машины. Накануне сгорел автомобиль предпринимателя, оплавив соседнюю машину.

    В 01:45 3 октября в дежурную часть поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома 16 по улице Федюнинского в Ломоносове. Прибывшие на место полицейские обнаружили полностью сгоревший Jaguar F-Pace, принадлежащий 38-летнему гендиректору фирмы по производству минеральных удобрений, и поврежденный огнем Mercedes-Benz GLS другого местного жителя. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 октября. «Мерседес» был припаркован рядом с «Ягуаром», и у него, по данным МЧС, оплавилось переднее крыло.

    Видео: «МЫ ЛОМОНОСОВЦЫ»

    Полицейские приняли у хозяев машин заявления о повреждении имущества. Владелец «Ягуара» пояснил, что каких-либо угроз в свой адрес не получал. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В группе «МЫ ЛОМОНОСОВЦЫ» потерпевшие просят откликнуться очевидцев.

    А сутки спустя, в 01:59 4 октября, в МЧС снова поступило сообщение о горящей машине в Ломоносове. На этот раз у дома 15 по Богумиловской улице вспыхнул Hyundai, сообщает пресс-служба ведомства. Горение в моторном отсеке и салоне. В 02:24 пожар потушили. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

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