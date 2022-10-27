Туманное утро охладило Петербург после аномально тёплой ночи и сорвало рекорд

Петербургская погода ночью 27 октября пыталась, но не смогла побить рекорд. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, вчера температура достигла плюс 10 к 8 часам вечера и в течение почти всей ночи не опускалась. Но утром, «в последний час, когда приблизилась зона с моросящими осадками и туманом», она всё-таки упала ниже 9 градусов.



«В связи с этим рекорда сегодня ночью не получилось. Минимальная температура воздуха сегодня ночью к 9 часам утра составила +8,6 градуса», — пишет Колесов в своём телеграм-канале.

