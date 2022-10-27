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    Туманное утро охладило Петербург после аномально тёплой ночи и сорвало рекорд

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    Петербургская погода ночью 27 октября пыталась, но не смогла побить рекорд. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов.

    Фото: Кадр супервидовой камеры
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    По его словам, вчера температура достигла плюс 10 к 8 часам вечера и в течение почти всей ночи не опускалась. Но утром, «в последний час, когда приблизилась зона с моросящими осадками и туманом», она всё-таки упала ниже 9 градусов.

    «В связи с этим рекорда сегодня ночью не получилось. Минимальная температура воздуха сегодня ночью к 9 часам утра составила +8,6 градуса», — пишет Колесов в своём телеграм-канале.

    Он напоминает, что самая теплая ночь 27 октября была зафиксирована в городе в 1937 году: минимальная температура составила 9,3 градуса.

    Рекорд всё-таки возможен — на этой неделе.

    «Самым теплым в конце месяца будет 29 октября. Ночь тоже ожидается очень теплой, может и перекроем экстремум (он был плюс 9.7 гр. в 1967 году)», — резюмирует синоптик.

    Фото: Кадр супервидовой камеры
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    В Петербурге до сих пор (по данным на 12:10) всё ещё туманно — это видно в трансляции супервидовых камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург»). Утром туман был такой, что в нём терялись соседние дома и Нева. Смотрите впечатляющие утренние кадры фотографа «Фонтанки» и супервидовых камер.

    Фото: Кадр супервидовой камеры
    Фото: Кадр супервидовой камеры

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