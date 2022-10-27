Режиссер Илья Найшуллер снимет фильм для Amazon с Идрисом Эльбой

Режиссер Илья Найшуллер, ставший известным благодаря фильмам «Хардкор» и «Никто» с Бобом Оденкерком, а в России — еще и благодаря клипам «Ленинграда», — готовит новый проект с американскими звездами. Его следующая работа будет предназначена для Amazon Studios — рассказало 26 октября издание Deadline.



Картина будет называться Heads of State («Главы государства»). Известно, что в новом фильме снимутся звезда нескольких фильмов «Тор» и недавней сказки «Три тысячи лет желаний» Идрис Эльба, сыгравший там Джинна, и Джон Сина («Форсаж 9», «Миротворец»).

