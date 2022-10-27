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    Кино

    Режиссер Илья Найшуллер снимет фильм для Amazon с Идрисом Эльбой

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    Режиссер Илья Найшуллер, ставший известным благодаря фильмам «Хардкор» и «Никто» с Бобом Оденкерком, а в России — еще и благодаря клипам «Ленинграда», — готовит новый проект с американскими звездами. Его следующая работа будет предназначена для Amazon Studios — рассказало 26 октября издание Deadline.

    Картина будет называться Heads of State («Главы государства»). Известно, что в новом фильме снимутся звезда нескольких фильмов «Тор» и недавней сказки «Три тысячи лет желаний» Идрис Эльба, сыгравший там Джинна, и Джон Сина («Форсаж 9», «Миротворец»).

    Детали сценария пока не разглашаются, однако фильм описывают как нечто среднее между триллером «Самолет президента» (фильм 1997 года с Харрисоном Фордом и Гэри Олдменом) и комедией «Успеть до полуночи» (1988 года с Робертом Де Ниро). Над сценарием работают Джош Аппельбаум и Андре Немец (оба — «Миссия невыполнима: Протокол Фантом»). Продюсером ленты станет Питер Сафран, на днях возглавивший, на пару с режиссером Джеймсом Ганном («Стражи Галактики»), отдел кино, телевидения и анимации DC Studios (она снимает фильмы по вселенной комиксов DC).

    Предыдущий фильм Найшуллера — «Никто» — по информации Deadline, собрал в мире 58 миллионов долларов.

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