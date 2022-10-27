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    Пистолет против баллончика. Стрелявший на Гороховой получил условный срок за хулиганство

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    2 комментария

    В Петербурге осудили участника сложного конфликта на Гороховой улице. За стрельбу он отделался условным сроком, сообщает 27 октября объединенная пресс-служба городских судов.


    События разворачивались ранним утром 15 ноября прошлого года. Всё началось с того, что трое мужчин приехали в бар на Гороховой улице, 51. Через некоторое время с улицы стали доноситься звуки драки, мужчины вышли и сделали участникам замечание, но ввязались в конфликт сами.

    Мужчина по имени Николай ударил одного из троицы по плечу и достал из машины пистолет. Его оппонент не отставал: распылил в сторону обидчика газовый баллончик. Тогда Николай несколько раз выстрелил, сел с товарищем в машину и уехал, причем успел пару раз выстрелить из окна.

    Суд установил, что Николай еще и громко бранился, «выражая неуважение к обществу». Впрочем, в остальном вопросов к нему не возникло: вину мужчина признал, раньше проблем с законом не имел, воспитывает детей и содержит пожилых родителей, о нем хорошо отзываются на работе. Потерпевшие не настаивали на строгом наказании, а Николай добровольно возместил весь вред — и имущественный, и моральный.

    За хулиганство Куйбышевский райсуд назначил Николаю два года условно с таким же испытательным сроком.

    Ранее «Фонтанка» писала, что у троицы была повреждена машина, а стрелявший скрылся на черном «Мерседесе».

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    Комментарии 2

    ***_12327 Окт 2022 в 12:23
    За коммент - 7 лет, за стрельбу в центре города - условка.
    +1−1
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