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В центре Петербурга стреляли. С места рванул черный «Мерседес»

На Гороховой улице разбили машину и стреляли в водителя

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Полиция Центрального района ищет черный «Мерседес», который уехал после стрельбы на Гороховой улице.

Как стало известно «Фонтанке» 15 ноября, сообщения о звуках выстрелов в районе дома 51 по Гороховой улице поступили в полицию накануне около 5 утра. По предварительной информации, там произошел словесный конфликт между 38-летним уроженцем Волгограда и двумя неизвестными. Мужчины повредили приезжему машину, а потом несколько раз выстрелили, предположительно, из травматического пистолета, в его сторону. После этого они сели в черный «Мерседес» и уехали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Пострадавший ранее привлекался к уголовной ответственности по делу о мошенничестве.

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Комментарии (7)

fortun
Пора уже перетряхнуть владельцев травматического оружия.Ощущение такое,что нормальных среди них и нет совсем.
chip1
Ковбоев с травматами развелось как собак нерезаных, не пора ли ужесточить статью за использование в бытовых ссорах, тут у нас не дикий Запад.
houspi
Саид, ты как здесь оказался?
Стреляли
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