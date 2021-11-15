В центре Петербурга стреляли. С места рванул черный «Мерседес»

Полиция Центрального района ищет черный «Мерседес», который уехал после стрельбы на Гороховой улице.



Как стало известно «Фонтанке» 15 ноября, сообщения о звуках выстрелов в районе дома 51 по Гороховой улице поступили в полицию накануне около 5 утра. По предварительной информации, там произошел словесный конфликт между 38-летним уроженцем Волгограда и двумя неизвестными. Мужчины повредили приезжему машину, а потом несколько раз выстрелили, предположительно, из травматического пистолета, в его сторону. После этого они сели в черный «Мерседес» и уехали.

