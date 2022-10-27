В Подмосковье заметили пьяных птиц. Орнитолог объяснил, что делать с «запойными»

Научный сотрудник «Союза охраны птиц России» Елена Чернова рассказала 27 октября изданию «Подъем», что делать при встрече с птицей в таком состоянии. По ее словам, птицы зачастую едят такие ягоды с большим удовольствием, чем обычные. «Алкоголь на них действует так же, как и на человека, и общая адекватность поведения после этого заметно снижается. », — добавлила она.

Также Чернова cчитает, что при встрече с такой птицей можно действовать так же, как с птицами, пострадавшими от столкновения со стеклом.



«Надо поместить птицу в коробочку, поставить в тёмное тихое место и оставить в покое на несколько часов, после этого она проспится, и её можно будет спокойно выпустить. Через некоторое время птичку можно будет напоить, но не сразу. Когда она проснётся, ей будет очень хотеться пить», — объяснила орнитолог.

