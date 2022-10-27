ВТБ выдал за 9 месяцев в Петербурге и Ленобласти 107,5 млрд рублей розничных кредитов, более 60 % — ипотека

За сентябрь в Петербурге и Ленобласти ВТБ выдал 6 тысяч розничных кредитов на 16 млрд рублей, что на 27 % больше, чем в августе. Это самый высокий показатель с начала года, отметили в банке, причем половина выдач в сентябре приходится на ипотеку. Всего за три квартала клиенты взяли в банке около 50 тыс. кредитов на общую сумму 107,5 млрд рублей. Розничный кредитный портфель с начала года вырос на 9 % и превысил 417,5 млрд рублей.

Ипотека по-прежнему лидирует по объемам среди других видов кредитов — за сентябрь было выдано 1,1 тыс. кредитов на 8 млрд рублей, а за 9 месяцев — 11,3 тыс. жилищных кредитов на 66,2 млрд рублей. Две трети жилищных кредитов предоставлено на льготных условиях — по основной программе господдержки и по «семейной ипотеке».

Выдача кредитов наличными в сентябре по сравнению с августом выросла в полтора раза: заемщики оформили более 4,5 тыс. кредитов на 7,5 млрд рублей. За январь — сентябрь выдано более 35 тыс. потребительских кредитов на 37 млрд рублей. Стабильным спросом пользуются и кредитные карты — портфель с начала года увеличился на 15 % и достиг 12,2 млрд рублей.

