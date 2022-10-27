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    ВТБ выдал за 9 месяцев в Петербурге и Ленобласти 107,5 млрд рублей розничных кредитов, более 60 % — ипотека

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    За сентябрь в Петербурге и Ленобласти ВТБ выдал 6 тысяч розничных кредитов на 16 млрд рублей, что на 27 % больше, чем в августе. Это самый высокий показатель с начала года, отметили в банке, причем половина выдач в сентябре приходится на ипотеку.

    Всего за три квартала клиенты взяли в банке около 50 тыс. кредитов на общую сумму 107,5 млрд рублей. Розничный кредитный портфель с начала года вырос на 9 % и превысил 417,5 млрд рублей.

    Ипотека по-прежнему лидирует по объемам среди других видов кредитов — за сентябрь было выдано 1,1 тыс. кредитов на 8 млрд рублей, а за 9 месяцев — 11,3 тыс. жилищных кредитов на 66,2 млрд рублей. Две трети жилищных кредитов предоставлено на льготных условиях — по основной программе господдержки и по «семейной ипотеке».

    Выдача кредитов наличными в сентябре по сравнению с августом выросла в полтора раза: заемщики оформили более 4,5 тыс. кредитов на 7,5 млрд рублей. За январь — сентябрь выдано более 35 тыс. потребительских кредитов на 37 млрд рублей. Стабильным спросом пользуются и кредитные карты — портфель с начала года увеличился на 15 % и достиг 12,2 млрд рублей.

    На покупку транспортных средств петербуржцы привлекли в банке 550 млн рублей в сентябре и более 4,5 млрд рублей автокредитов в целом за девять месяцев.

    «Жители Петербурга и Ленинградской области не только оформляют новые кредиты для решения своих финансовых задач, но и пользуются программами рефинансирования, с помощью которых можно существенно снизить долговую нагрузку. На них приходится уже до 10 % в выдачах ипотеки и кредитов наличными», − прокомментировал Александр Вялков, начальник управления розничных продаж в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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