На сайте и в приложении «Аэрофлота» временно остановят бронирование и покупку билетов на рейсы «России»

Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о переходе на использование отечественной автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). Изменение связано с постановлением правительства, согласно которому российские авиакомпании должны интегрировать системы бронирования авиабилетов с АИС ОВП к концу октября. Из-за проведения технических работ с 14:00 мск 29 октября и до их окончания в 16:00 мск 30 октября на сайте и в мобильном приложении «Аэрофлота» будет полностью недоступна часть сервисов по бронированию, покупке, обмену и возврату авиабилетов на рейсы «России», дополнительных и специальных услуг, а также онлайн-регистрация на рейсы «России», выполняемые под кодом SU. Об этом 27 октября сообщают в пресс-службе авиакомпании «Россия».

При этом контакт-центр и офисы собственных продаж «Аэрофлота» будут работать в обычном режиме до 14:00 мск 29 октября. Впоследствии, до окончания работ, они смогут помогать только со справочной информацией. На сайте «Аэрофлота» с 14:00 мск 29 октября и до окончания технических работ будут показаны важные для перелёта сведения, расписание рейсов и онлайн-табло. Тогда как мобильное приложение авиакомпании с того же времени будет заблокировано. Пользователям Android стоит установить его новую версию, на iOS оно окажется недоступно.

«О возобновлении возможности оформления бронирования, покупки, обмена и возврата билетов и дополнительных услуг, а также онлайн-регистрации на рейс мы проинформируем дополнительно. Следите за нашими новостями на сайте и в официальных аккаунтах Аэрофлота в социальных сетях», — добавили в пресс-службе. Там же добавили, что бронирования и услуги, не оплаченные до 23:59 мск 27 октября, будут аннулированы. Тогда как бронирования, созданные с 00:00 мск 28 октября до 14:00 мск 29 октября, необходимо оплатить в течение одного часа.