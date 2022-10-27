    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 7

    2 м/с, зап

    763мм

    95%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.43eur61.57

    На сайте и в приложении «Аэрофлота» временно остановят бронирование и покупку билетов на рейсы «России»

    2931
    3 комментария

    Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о переходе на использование отечественной автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). Изменение связано с постановлением правительства, согласно которому российские авиакомпании должны интегрировать системы бронирования авиабилетов с АИС ОВП к концу октября.

    Из-за проведения технических работ с 14:00 мск 29 октября и до их окончания в 16:00 мск 30 октября на сайте и в мобильном приложении «Аэрофлота» будет полностью недоступна часть сервисов по бронированию, покупке, обмену и возврату авиабилетов на рейсы «России», дополнительных и специальных услуг, а также онлайн-регистрация на рейсы «России», выполняемые под кодом SU. Об этом 27 октября сообщают в пресс-службе авиакомпании «Россия».

    При этом контакт-центр и офисы собственных продаж «Аэрофлота» будут работать в обычном режиме до 14:00 мск 29 октября. Впоследствии, до окончания работ, они смогут помогать только со справочной информацией.

    На сайте «Аэрофлота» с 14:00 мск 29 октября и до окончания технических работ будут показаны важные для перелёта сведения, расписание рейсов и онлайн-табло. Тогда как мобильное приложение авиакомпании с того же времени будет заблокировано. Пользователям Android стоит установить его новую версию, на iOS оно окажется недоступно.

    «О возобновлении возможности оформления бронирования, покупки, обмена и возврата билетов и дополнительных услуг, а также онлайн-регистрации на рейс мы проинформируем дополнительно. Следите за нашими новостями на сайте и в официальных аккаунтах Аэрофлота в социальных сетях», — добавили в пресс-службе.

    Там же добавили, что бронирования и услуги, не оплаченные до 23:59 мск 27 октября, будут аннулированы. Тогда как бронирования, созданные с 00:00 мск 28 октября до 14:00 мск 29 октября, необходимо оплатить в течение одного часа.

    Тем пассажирам, которые летят 29 и 30 октября, советуют приехать в аэропорт заранее. Из-за перехода на новую систему регистрации прохождение формальностей может занять более продолжительное время. Маршрутную квитанцию предлагают сохранить на мобильном устройстве или распечатать до выезда в аэропорт.

    Ранее стало известно, что онлайн-регистрация на рейсы «Аэрофлота», а также рейсы под кодом SU с номерами 5400–5799 и 5950–6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия» приостановится с 2 часов ночи 26 октября. Компания связывала это с техническими работами и заявляла, что неудобства временные.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    SU LUX INN27 Окт 2022 в 11:31
    да, придется Теперь через репу бронировать!
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close