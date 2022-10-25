«Аэрофлот» 26 октября временно приостановит онлайн-регистрацию на рейсы

Онлайн-регистрация на рейсы «Аэрофлота», а также рейсы под кодом SU с номерами 5400–5799 и 5950–6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия» приостановится с 2 часов ночи 26 октября. Компания в своем сообщении указывает, что это вызвано необходимостью технических работ, и неудобства временные.

Субсидированные билеты также некоторое время не получится оформить в Интернете, но это можно сделать в офисах продаж.

Зарегистрироваться можно в аэропорту вылета, но авиакомпания просит пассажиров приезжать за 4 часа до вылета, чтобы спокойно пройти предполетные формальности.