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    «Аэрофлот» 26 октября временно приостановит онлайн-регистрацию на рейсы

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    2 комментария

    Онлайн-регистрация на рейсы «Аэрофлота», а также рейсы под кодом SU с номерами 5400–5799 и 5950–6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия» приостановится с 2 часов ночи 26 октября. Компания в своем сообщении указывает, что это вызвано необходимостью технических работ, и неудобства временные.

    Субсидированные билеты также некоторое время не получится оформить в Интернете, но это можно сделать в офисах продаж.

    Зарегистрироваться можно в аэропорту вылета, но авиакомпания просит пассажиров приезжать за 4 часа до вылета, чтобы спокойно пройти предполетные формальности.

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    Комментарии 2

    Alex00025 Окт 2022 в 23:09
    Гравицапа поломалась, импортозамещение?
    +0−0
    Opioman25 Окт 2022 в 22:59
    За 4 часа всего? А чего не за сутки?
    +0−0
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