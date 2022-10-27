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    В Ленобласти рассказали о готовности начать «трудовую мобилизацию» студентов

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    4 комментария

    Власти Ленинградской, Курской и некоторых других областей сообщили, что готовы подключиться к «трудовой мобилизации» студентов, пишут 27 октября «Известия».

    В Кемеровской области этот процесс уже начался. Старшекурсникам колледжей, профтехучилищ, техникумов, вузов предлагают временно занять места сотрудников, которые были мобилизованы для участия в военной спецоперации. Организаторы в Кузбассе получили 161 заявку от предприятий, 134 уже закрыты.

    «Работа добровольная, студенты активно откликаются на предложения — их привлекает зарплата и возможность получить практику по своему профилю», — говорится в публикации.

    В Ленобласти программы «трудовой мобилизации» пока нет. Однако, как рассказали изданию в пресс-службе губернатора и правительства, власти готовы «рассмотреть такой опыт коллег из других регионов применительно к учреждениям среднего профессионального образования».

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    Комментарии 4

    27482170827 Окт 2022 в 10:48
    что за дебилизм? враг что уже под Москвой?
    +0−0
    VKuser4918336227 Окт 2022 в 10:47
    Ну да, вот и закон о ЧС и эвакуации есть.
    +0−0
    Карабас Барабас27 Окт 2022 в 10:40
    Это всё полумеры, скоро они воспользуются идеями Троцкого и введут трудовые лагеря, для всех.
    +0−0
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