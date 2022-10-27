В Ленобласти рассказали о готовности начать «трудовую мобилизацию» студентов

Власти Ленинградской, Курской и некоторых других областей сообщили, что готовы подключиться к «трудовой мобилизации» студентов, пишут 27 октября «Известия».
В Кемеровской области этот процесс уже начался. Старшекурсникам колледжей, профтехучилищ, техникумов, вузов предлагают временно занять места сотрудников, которые были мобилизованы для участия в военной спецоперации. Организаторы в Кузбассе получили 161 заявку от предприятий, 134 уже закрыты.
«Работа добровольная, студенты активно откликаются на предложения — их привлекает зарплата и возможность получить практику по своему профилю», — говорится в публикации.
В Ленобласти программы «трудовой мобилизации» пока нет. Однако, как рассказали изданию в пресс-службе губернатора и правительства, власти готовы «рассмотреть такой опыт коллег из других регионов применительно к учреждениям среднего профессионального образования».