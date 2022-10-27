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    У здания Совета Федерации заметили БТРы и другую технику

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    11 комментариев

    Скопление военной техники у здания Совфеда на Большой Дмитровке в Москве вызвало взрыв интереса у жителей столицы. Вечером 26 октября видео с бронированными транспортерами заполонило соцсети. На месте побывал корреспондент MSK1.RU, которому объяснили, что происходит.

    Как пишет издание, в центре столицы проходят плановые учения Федеральной службы охраны, об этом же сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

    О мероприятиях ФСО предупреждала в начале недели. Антитеррористические учения запланированы на 25–27 октября, их проведут в зданиях Совфеда, Госдумы, в Доме правительства и в администрации президента.

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    Комментарии 11

    Свободу Лёхе!27 Окт 2022 в 02:43
    Для меня, пока что это - загадка, как так в Истории всё происходит?! Ну, действительно, многие же помнят, сколько было матерных слов на.. Михаила Сергеевича (и я, в числе тех, кто.., матом, правда, я тогда не ругался ещё..), в момент Его Активности, в то же время, сколько искренне Добрых Чувств, когда его не стало.. Ельцина - пропустим уважительно..) А, что сейчас я(!) вижу? - Что видишь? - Вижу ситуацию - наоборот! - Как это? - Я за.. него топил! - Не по своей воле, вспомни(!), ты за это получил! - Нет-нет, Господи, не путай, да, тогда были какие-то.. "фокус-группы", я бы там ни за что не оказался бы, если бы не старший коллега, который сказал, что вот, типа, дочка его всегда на них ходит и.., худо-бедно, получает материальную помощь, в конверте(!)), ну, я и сходил..) Камера, полупрозрачное зеркало на стене.., Кола и.. просто вода на столе и, разумеется, Ведущая..) Да, там я сразился за.. Путина, одним лишь предложением, вернее - возражением двум "интеллигентам", отцу с сыном из Полит
    +0−0
    Никита Пряхин27 Окт 2022 в 01:39
    Неужто ВСУ уже подходит к Москве ?!
    +3−1
    Семён Воля27 Окт 2022 в 01:30
    И мы напишем "Наши" на танковой броне
    и Пронесётся Саша* на резвом скакуне!

    (С) *Невзоров
    +3−1
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