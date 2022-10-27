У здания Совета Федерации заметили БТРы и другую технику

Скопление военной техники у здания Совфеда на Большой Дмитровке в Москве вызвало взрыв интереса у жителей столицы. Вечером 26 октября видео с бронированными транспортерами заполонило соцсети. На месте побывал корреспондент MSK1.RU, которому объяснили, что происходит.



Как пишет издание, в центре столицы проходят плановые учения Федеральной службы охраны, об этом же сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

О мероприятиях ФСО предупреждала в начале недели. Антитеррористические учения запланированы на 25–27 октября, их проведут в зданиях Совфеда, Госдумы, в Доме правительства и в администрации президента.