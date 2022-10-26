Бывшая жена Зыгаря* пожелала счастья ему и его новому мужу

Экс-супруга журналиста и писателя Михаила Зыгаря*, который накануне объявил о бракосочетании с актером Жаном-Мишелем Щербаком, ответила на едкие комментарии в своих соцсетях. 26 октября она опубликовала пост, в котором пожелала счастья молодоженам.
«Мы поженились с Мишей, потому что любили друг друга, а расстались, потому что уже не любили. И это было десять лет назад», — написала Стравинская.
Она отметила, что остаться друзьями было сложно. Самым тяжелым испытанием для Майи стали люди, которые «требовали справляться с твоими чувствами так, как им хочется и кажется правильным».
«Я знаю, что могу прийти к Мишке и он поддержит меня, а я поддержу его. Когда я рассталась с парнем, к примеру, то звонила рыдать Жан-Мишелю, и он утешал меня и смешил. А когда ни я, ни Мишка не знаем, что ответить Лизавете (совместной дочери. — Прим. ред.), Жан-Мишель прекрасно справляется», — рассказала журналистка.
По мнению Стравинской, брак — это не только про любовь, но и про ту сложность жизни, которую хорошо бы испытать каждому. В заключение она пожелала Зыгарю* и Щербаку огромного счастья.
Российские знаменитости заключили брак в Португалии. Жан-Мишель Щербак признался, что не рассказывал о своей связи только маме, и очень боялся ее реакции, так как она верующая.
*внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.