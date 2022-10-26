Бывшая жена Зыгаря* пожелала счастья ему и его новому мужу

Экс-супруга журналиста и писателя Михаила Зыгаря*, который накануне объявил о бракосочетании с актером Жаном-Мишелем Щербаком, ответила на едкие комментарии в своих соцсетях. 26 октября она опубликовала пост, в котором пожелала счастья молодоженам.



«Мы поженились с Мишей, потому что любили друг друга, а расстались, потому что уже не любили. И это было десять лет назад», — написала Стравинская.

Она отметила, что остаться друзьями было сложно. Самым тяжелым испытанием для Майи стали люди, которые «требовали справляться с твоими чувствами так, как им хочется и кажется правильным».