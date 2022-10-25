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    Михаил Зыгарь* объявил о том, что вышел замуж

    1928
    3 комментария

    Российский журналист и автор бестселлеров «Империя должна умереть», «Все свободны» и «Краткая история современной России» Михаил Зыгарь* вышел замуж. Об этом он 25 октября сообщил своей аудитории.

    К посту он прикрепил несколько фотографий со своим возлюбленным — российским актером Жаном-Мишелем Щербаком. Брак был заключен в Португалии. Слухи о скором замужестве Зыгаря появились в пабликах и телеграм-канах чуть больше недели назад. Известно, что пара из России переехала жить в Германию.

    Михаил Зыгарь был женат на журналистке Майе Стравинской. В браке у них родилась дочь.

    *внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

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    Комментарии 3

    OlegK25 Окт 2022 в 21:33
    Вазелин ему в помощь.
    +0−0
    Диванный Эксперт25 Окт 2022 в 21:29
    Борец за демократию, все-таки.
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!25 Окт 2022 в 21:27
    а глава госдумы зачем стесняется не понимаю.
    +0−0
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