Михаил Зыгарь* объявил о том, что вышел замуж

Российский журналист и автор бестселлеров «Империя должна умереть», «Все свободны» и «Краткая история современной России» Михаил Зыгарь* вышел замуж. Об этом он 25 октября сообщил своей аудитории.



К посту он прикрепил несколько фотографий со своим возлюбленным — российским актером Жаном-Мишелем Щербаком. Брак был заключен в Португалии. Слухи о скором замужестве Зыгаря появились в пабликах и телеграм-канах чуть больше недели назад. Известно, что пара из России переехала жить в Германию.