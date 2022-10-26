«Полечили и отдали, чтобы не рубить на 60 кусков». Владелец упавшего на Дворцовой Буяна отрицает его смерть

Упавшего на Дворцовой площади 32-летнего Буяна отправили на заслуженную пенсию. Об этом 26 октября заявил «Фонтанке» уже бывший владелец лошади, для которой нашлись руки — может, не очень добрые, главное, готовые забрать.

По словам гендиректора «ВАЛКиТ» Александра Ивахнова, падение в центре Петербурга, свидетелем которого в пятницу стал фотокорреспондент «Фонтанки», не было фатальным, хотя едва ли прошло для пожилого мерина бесследно.



Буян был самым возрастным в конюшне компании, организующей каретные прогулки и предоставляющей «царский» транспорт в аренду. Ему, как уточнил Ивахнов, не 20 лет, а 32. С его слов, отдать мерина раньше мешали опасения, что из животного «выжмут последние соки».



В каретной компании, как заверяет, работой Буяна не нагружали. Он выходил раз-два в месяц, чтобы учить молодых и не застаивался в стойле, что тоже вредит здоровью. Как объясняют в «ВАЛКиТ», их бизнес из всех, где задействуют лошадей, самый щадящий.



«Умеренная работа в гужевом транспорте. В итоге могут долго жить. И нет травм, как, например, в спорте», — говорит гендиректор.

Из опасностей — сердобольные туристы, которые норовят подкормить животных тем, что выходит за рамки допустимого рациона. Так, Буяну якобы дали то ли пирожное, то ли хлеб, это было чревато заворотом кишок и летальным исходом. В «ВАЛКиТ» заверяют, что последнего удалось избежать, мерин выжил, но на его работе в компании случившееся поставило точку.

«Стараюсь в 25 лет уже отдавать, дарить кому-нибудь», — рассказывает Ивахнов о предельном возрасте копытных работников. Это объясняется в том числе моральным и финансовым бременем, которое ложится на владельца умершего скакуна: после заключения ветслужбы трупы разделывают на части, запаковывают в мешки и вывозят на кремацию. Предавать питомцев земле самостоятельно чиновники запрещают, «Фонтанка» рассказывала, как «кусаются» цены на похороны.



«Мы полечили, вытащили и с радостью отдали Буяна, который прожил 32 года, чтобы в следующий раз не рубить его на 60 кусков», — говорит Ивахнов. Желающий, по его словам, после публикаций в СМИ нашёлся быстро, но свои контакты не оставил. «Отправили туда, где будет пастись и отдыхать», — без уверенности говорит бывший владелец.

