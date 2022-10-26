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    «Полечили и отдали, чтобы не рубить на 60 кусков». Владелец упавшего на Дворцовой Буяна отрицает его смерть

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    12 комментариев

    Упавшего на Дворцовой площади 32-летнего Буяна отправили на заслуженную пенсию. Об этом 26 октября заявил «Фонтанке» уже бывший владелец лошади, для которой нашлись руки — может, не очень добрые, главное, готовые забрать.

    По словам гендиректора «ВАЛКиТ» Александра Ивахнова, падение в центре Петербурга, свидетелем которого в пятницу стал фотокорреспондент «Фонтанки», не было фатальным, хотя едва ли прошло для пожилого мерина бесследно.

    Буян был самым возрастным в конюшне компании, организующей каретные прогулки и предоставляющей «царский» транспорт в аренду. Ему, как уточнил Ивахнов, не 20 лет, а 32. С его слов, отдать мерина раньше мешали опасения, что из животного «выжмут последние соки».

    В каретной компании, как заверяет, работой Буяна не нагружали. Он выходил раз-два в месяц, чтобы учить молодых и не застаивался в стойле, что тоже вредит здоровью. Как объясняют в «ВАЛКиТ», их бизнес из всех, где задействуют лошадей, самый щадящий.

    «Умеренная работа в гужевом транспорте. В итоге могут долго жить. И нет травм, как, например, в спорте», — говорит гендиректор.

    Из опасностей — сердобольные туристы, которые норовят подкормить животных тем, что выходит за рамки допустимого рациона. Так, Буяну якобы дали то ли пирожное, то ли хлеб, это было чревато заворотом кишок и летальным исходом. В «ВАЛКиТ» заверяют, что последнего удалось избежать, мерин выжил, но на его работе в компании случившееся поставило точку.

    «Стараюсь в 25 лет уже отдавать, дарить кому-нибудь», — рассказывает Ивахнов о предельном возрасте копытных работников. Это объясняется в том числе моральным и финансовым бременем, которое ложится на владельца умершего скакуна: после заключения ветслужбы трупы разделывают на части, запаковывают в мешки и вывозят на кремацию. Предавать питомцев земле самостоятельно чиновники запрещают, «Фонтанка» рассказывала, как «кусаются» цены на похороны.

    «Мы полечили, вытащили и с радостью отдали Буяна, который прожил 32 года, чтобы в следующий раз не рубить его на 60 кусков», — говорит Ивахнов. Желающий, по его словам, после публикаций в СМИ нашёлся быстро, но свои контакты не оставил. «Отправили туда, где будет пастись и отдыхать», — без уверенности говорит бывший владелец.

    После Буяна статус самой старшей в конюшне перешёл Фортуне, ей 26 лет.

    21 октября член Совета федерации конного спорта Петербурга, директор по спортивному развитию КСТБ «Виера» Римма Кузенкова сообщила, что безотказный Буян, трудившийся и в дождь, и в снегопад, и на жаре, обучивший всех новых коней, пал. В беседе с «Мегаполисом» она уточнила, что узнала о смерти лошади от сотрудников компании «ВАЛКиТ».

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    Комментарии 12

    душилидушили26 Окт 2022 в 22:13
    Вспоминается Боксёр из Скотного Двора…
    +0−0
    28003489126 Окт 2022 в 22:10
    Я не поняла, что за ерунда написана. То 26-го сообщили, что отдали в хорошие руки, то 21 сообщили, что конь умер. Это ересь какая-то.
    +0−0
    piterez26 Окт 2022 в 21:59
    Опять пранье...
    +2−0
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