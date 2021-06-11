Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Смерть стала стабильным источником дохода для ритуальных агентств — причём не только тех, что готовят к последнему пути людей, но и домашних животных. Достойно проститься сегодня можно хоть с хомячком, хоть с породистым скакуном. Специалисты взвесят питомца и назовут цену.

Смерть и пламя

Одной из первых ссылок в популярных поисковиках по запросу «как похоронить домашнее животное» появляется страница администрации Курортного района Петербурга. Здесь находят самое большое число незаконных погребений, хотя чиновники строго-настрого запрещают предавать питомца земле самостоятельно. Они советуют в первую очередь обращаться в районную ветстанцию по месту жительства; при этом — удостовериться, что организация, которая будет сжигать тело животного, обладает техническими средствами для этого, а перевозчик — ветеринарной справкой по форме 4.



Традиционно месседж от учреждения власти оканчивается грозным предупреждением об ответственности и штрафе в 4 — 5 тысяч за самовольные «земляные работы». Но экономные граждане зачастую готовы рискнуть, ведь, по мнению специалистов, отследить частные погребения нереально.



«Большинство людей предпочитают захоранивать животное на собственном дачном участке или в лесу. Этот процесс невозможно контролировать», — замечает Андрей Воробьёв, ветврач и член Российского сообщества ветеринарных травматологов. Самостоятельное кремирование — мероприятие куда более сложное: «Оно по закону запрещено, сперва животное должно быть обследовано ветеринарами чтобы исключить инфекции. Владелец, если животное заражено, рискует заразиться, да и представьте себе картину — обыватель должен для кремирования найти высокотемпературную печь (872 — 1 092 градуса по Цельсию), иначе труп просто будет поджарен, как шашлык, кроме того, горящая шкура той же собаки даст такой столб дыма и копоти, что опять-таки привлечет внимание посторонних», — подчёркивает аспирант РАНХиГС Сыдып Бальдруев.

Стоимость кремации тела весом более 80 килограммов единственное официальное кладбище для животных Петербурга не называет. «Цена договорная», — сообщает сайт, но в целом прейскурант на могильнике, созданном при поддержке и участии правительства Санкт-Петербурга, даже по сравнению с частными ветжнецами — кусается. Ниже расскажем, почему. Усыпление, согласно опубликованному прайсу, для животных до 5 килограммов обойдется в 3 000, с выездом врача — на 800 рублей дороже. Для животных весом более 80 килограммов цена усыпления — опять же договорная. Общая кремация стоит на 1 500 — 2 000 рублей дороже, чем у частников. Но есть и свои утешительные услуги: неделя морга, фото- и видеофиксация, присутствие, чай/кофе — бесплатно.



Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Экономия на трупах

Во всех ветклиниках и специализированных ритуальных учреждениях для животных, которые изучила «Фонтанка», присутствует предложение по фотовидеофиксация кремации. Чаще это необходимо, чтобы удостовериться в том, что труп и правда обратили в прах, а не выбросили в канаву ради экономии.

«Услуги по эвтаназии и персональной кремации достаточно дорогие, и многие клиники на это идут, но вместо того, чтобы заключить с аттестованной организацией договор на оказание услуг по термическому уничтожению трупов животных, заключают договоры с другими («левыми»), которые просто выкидывают трупы на свалки», — подчеркнул один из двух крупнейших подрядчиков по уничтожению биоотходов в Петербурге.

Рынок сейчас переживает смутные времена. Многие компании активно рекламируют себя по запросам, связанным с ритуальными услугами и кремацией животных. Многие демпингуют и на этом строят свою бизнес-модель. Что происходит с трупами животных там — достоверно неизвестно.

«В нашем городе появилось множество фирм, которые «осуществляют» кремацию и ритуальные услуги. Они предлагают кремировать животное за сравнительно небольшие деньги. В реальности животное кремируют в общей печи либо скидывают в сточную канаву. Как следствие, выдаваемый владельцу прах не имеет ничего общего с его питомцем», — предупреждают на сайте ритуального агентства «Друг».



К примеру, одной из компаний со сравнительно низкими ценами оказалось «Облако».

Одноимённое юрлицо с тем же адресом офиса на Полюстровском проспекте, по данным СПАРК, исключено из ЕГРЮЛ несколько лет назад. Это, впрочем, не мешает компании активно продвигать свои услуги среди скорбящих владельцев. «Фонтанка» позвонила в компанию в надежде узнать, на чём «Облако» экономит, кто является бенефициаром и где кремирует животных. На запрос в компании к моменту публикации не ответили. В следующий раз корреспондент представился потенциальным клиентом, диспетчер организации оказался более общительным. Он уверил, что организация имеет собственные печи для сжигания, но присутствовать на кремации нельзя, можно лишь заказать видеоотчёт. На видео длительностью 15 — 30 секунд не покажут, как тело кладут в камеру сжигания или как достают из нее прах. Увидеть можно будет лишь, как животное лежит в печи и как разгорается огонь, после этого камеру закрывают, и видеоотчёт заканчивается.



Вторая фирма, всплывающая вверху поисковой выдачи, Пэтритуал.про, указывает в реквизитах на своём сайте ИП Сычёву Любовь Николаевну. ИП, по данным СПАРК, зарегистрировано в городе Одинцово Московской области, что не мешает оказывать услуги по кремации животных в Петербурге. У диспетчера удалось узнать, что сжигание происходит в срок до 7 дней, до этого тело хранится в морге. Своеобразная «мёртвая» очередь может подойти и быстрее, всё зависит от загруженности крематория. Присутствовать тоже нельзя, из-за пандемии, но, по словам собеседницы корреспондента «Фонтанки», скорбящему предоставят фото- и видеоотчёт с демонстрацией, как животное привезли, загрузили в камеру для сжигания и выгрузили прах в урну. Стоит допуслуга 2 000 рублей.



Среди крупных известных подрядчиков у ветклиник в городе всего два предприятия — ООО «ПромЭко» и ОАО «Производственно-технологический центр «Спецтранс», напрямую с владельцами погибших животных они не работают. Здесь тоже остается серая зона.

«В Санкт-Петербурге (по данным разных источников) свыше 600 ветклиник... мы работаем с 400, остальные бесконтрольны с точки зрения обращения с трупами животных. Причина в том, что они выведены из-под контроля Управления ветеринарии, их регистрация такая же, как и любого другого предприятия. Хотя, оказывая услуги по эвтаназии животных, клиники должны нести ответственность за дальнейшую утилизацию трупа животного, что на практике не осуществляется», — рассказали «Фонтанке» в ООО «ПромЭко».

Проверить, имеет ли ветклиника договор с официальным подрядчиком по кремации биоотходов, неподготовленному владельцу животного будет невозможно. Остаётся надеяться, что тело питомца не окажется на свалке, а в урне будет прах домашнего любимца, а не остатки сожжённого мусора.



В официальных ведомствах, которые могли бы этим заинтересоваться, оперативно не смогли объяснить, кто отвечает за выдачу разрешений на организацию крематориев. В Росприроднадзоре «Фонтанке» сообщили, что могут реагировать лишь после жалоб жителей, недовольных соседством. Дозвониться до городской ветеринарной службы удалось один раз, собеседник «Фонтанки» попросил перезвонить, повторные попытки не увенчались успехом. В управлении ветеринарии Петербурга корреспонденту заявили, что не осуществляют надзор за биоотходами и сослались на Россельхознадзор. Телефон пресс-секретаря ведомства оказался недоступен, а на официальный запрос к моменту публикации ответ не поступил.



Урны, гробы

Бизнес на гробах и урнах может быть прибыльнее, чем стандартные процедуры по кремации и захоронению останков. Профильные компании предлагают широкий ассортимент аксессуаров для проводов питомца в последний путь.

Деревянные гробы единственное официальное кладбище для животных в Петербурге продаёт по цене от 6 до 12 тысяч рублей. Картонные коробки для кремации обойдутся в 1 — 5 тысяч.



Урны различаются по размерам и материалам, из которых изготовлены. К примеру, самая дешёвая стеклянная урна обойдётся в 1 000 рублей, мраморная или керамическая — от 5 000 рублей.

Полёт фантазии производителей последнего пристанища для животных поражает. Здесь и урны с отделкой из древесины.



Фото: фрагмент скриншота/ритуальное агентство для животных/соцсети Поделиться Поделиться







И ёмкости в форме питомца:



Фото: фрагмент скриншота/ритуальное агентство для животных/соцсети Поделиться Поделиться







И даже натуральные гробы, хотя закон запрещает хоронить тело животного, только его прах.



фрагмент скриншота/ритуальное агентство для животных/соцсети Поделиться Поделиться







Земельный участок, основание и гранитный памятник для могилы почившего питомца на официальном кладбище животных стоит от 14 500 рублей. Захоронение в колумбарной стене по минимальному прайсу будет дешевле — 12 000. Но можно организовать место для вечного успокоения и по высшему разряду: к примеру, если добавить к стандартным опциям колумбарный балкон, заменить белую мраморную плиту на черную и выбрать уровень не у самой земли, то цена похорон подскочит до 18 600 рублей.

Таким образом, отправить в последний путь четвероногого друга в Петербурге стоит минимум 17 000 рублей, максимум — более 30 тысяч, если это не лошадь.

PS: Уже после публикации материала «Фонтанке» поступил комментарий регионального Упавления Россельхознадзора. «Разрешение на установку оборудования и осуществления процедуры кремации животных у Управления получать не требуется, так как это не регламентировано ветеринарным законодательством. В настоящий момент на территории г. Санкт-Петербурга официально зарегистрировано пять предприятий, осуществляющих деятельность по утилизации биологических отходов.

В связи с отсутствием у Управления полномочий по оперативно-розыскной деятельности мероприятия по выявлению несанкционированных пунктов кремации в Санкт-Петербурге проводятся только согласно поступившей информации в Управление о нарушении ветеринарного законодательства Российской Федерации, а также с возможностью взаимодействия Управления с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области».

Вадим Шклёда, «Фонтанка.ру»