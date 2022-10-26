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    Потерпевшим по делу коммерческого директора Собчак является глава Ростеха

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    6 комментариев

    Глава Ростеха Сергей Чемезов является потерпевшим по уголовному делу о вымогательстве, которое расследуют в отношении коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.

    Следствие считает, что обвиняемые «в целях незаконного обогащения вступили в предварительный сговор, направленный на совершение вымогательства» у Чемезова, пишет 26 октября ТАСС со ссылкой на материалы дела.

    Как сказано в документах, фигуранты требовали 11 млн рублей за удаление «сведений в отношении Чемезова» из телеграм-канала «Тушите свет».

    Суханов свою вину не признает. При этом он выразил готовность сотрудничать со следствием и просит дать защите дополнительное время на сбор информации. Сейчас суд рассматривает ходатайство об аресте фигуранта. Следствие просило и об аресте Романовского.

    Ранее ТАСС сообщил, что Ксении Собчак также вменяют вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере, она проходит по делу как подозреваемая. Информагентства писали, что журналистка покинула Россию.

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    Комментарии 6

    shestokol26 Окт 2022 в 22:02
    и куда только ксюшин крёстный смотрит....
    +0−0
    X-кот26 Окт 2022 в 21:26
    даже не смешно. уж как ксюша не прогибалась...
    +0−0
    Cleverowl26 Окт 2022 в 20:39
    Один другого краше.
    +3−0
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