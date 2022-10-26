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    Трассу «Скандинавия» перекроют в районе Первомайского для установки опоры

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожники перекроют движение по федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти вечером 27 октября. Там будут устанавливать П-образную опору для знаков переменной информации.

    На 70-м километре автодороги «Кола» на 20 минут — с 23:00 до 23:20 27 октября — полностью перекроют движение в направлении Петербурга, сообщает 26 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В сторону Выборга движение будет осуществляться как обычно по трём полосам.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Напомним, что сегодня, 26 октября, для аналогичных работ в это же время перекроют движение на трассе Р-23 «Псков» в районе Старого Мозино. Выполняет их на обеих трассах ООО «ПрофИнженерСтрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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