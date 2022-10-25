Киевское шоссе у Старого Мозино будут перекрывать два вечера подряд

Работы по монтажу опоры два дня подряд будут полностью останавливать движение по трассе Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленобласти. Сначала дорогу перекроют в сторону области, потом — к Петербургу.

Перекрывать проезд будут на 32-м километре федеральной трассы, в районе поселка при железнодорожной станции Старое Мозино. Остановка движения продлится 20 минут с 23:00 до 23:20. Сегодня, 25 октября, полностью перекроют движение в направлении Пскова, а завтра, 26 октября, — в направлении Петербурга, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». При этом в противоположную сторону оно будет осуществляться как обычно.