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    Киевское шоссе у Старого Мозино будут перекрывать два вечера подряд

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Работы по монтажу опоры два дня подряд будут полностью останавливать движение по трассе Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленобласти. Сначала дорогу перекроют в сторону области, потом — к Петербургу.

    Перекрывать проезд будут на 32-м километре федеральной трассы, в районе поселка при железнодорожной станции Старое Мозино. Остановка движения продлится 20 минут с 23:00 до 23:20. Сегодня, 25 октября, полностью перекроют движение в направлении Пскова, а завтра, 26 октября, — в направлении Петербурга, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». При этом в противоположную сторону оно будет осуществляться как обычно.

    На участке устанавливают металлическую опору для размещения знаков переменной информации АСУДД. Чтобы обеспечить безопасность во время монтажа ригеля, требуется полная остановка движения. Работы ведет ООО «ПрофИнженерСтрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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