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    Киевское шоссе под Гатчиной перекроют в сторону области

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Монтажные работы на 20 минут полностью остановят движение по Киевскому шоссе в Гатчинском районе Ленобласти в ночь с 25 на 26 октября. Проезд перекроют только в одном направлении.

    С 23:00 до 23:20 25 октября на 32-м километре федеральной трассы Р-23 «Псков», в районе поселка у железнодорожной станции Старое Мозино, полностью перекроют движение в направлении Пскова, сообщает 24 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там будут устанавливать П-образную металлическую опору для знаков переменной информации. В сторону Петербурга движение будет осуществляться как обычно.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Перекрытие необходимо, чтобы обеспечить безопасность участников движения во время монтажа ригеля конструкции. Чтобы не провоцировать больших заторов, работы назначены на ночное время. Выполнит их ООО «ПрофИнженерСтрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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