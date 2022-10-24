Киевское шоссе под Гатчиной перекроют в сторону области

Монтажные работы на 20 минут полностью остановят движение по Киевскому шоссе в Гатчинском районе Ленобласти в ночь с 25 на 26 октября. Проезд перекроют только в одном направлении.
С 23:00 до 23:20 25 октября на 32-м километре федеральной трассы Р-23 «Псков», в районе поселка у железнодорожной станции Старое Мозино, полностью перекроют движение в направлении Пскова, сообщает 24 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там будут устанавливать П-образную металлическую опору для знаков переменной информации. В сторону Петербурга движение будет осуществляться как обычно.
Перекрытие необходимо, чтобы обеспечить безопасность участников движения во время монтажа ригеля конструкции. Чтобы не провоцировать больших заторов, работы назначены на ночное время. Выполнит их ООО «ПрофИнженерСтрой».