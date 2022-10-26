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    Особенности высокого сезона. В Ozon прокомментировали массовое задержание на складе в Колпино

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    2 комментария

    Ответственность за иностранцев, работавших на складе Ozon в Петербурге без надлежащих документов, лежит на компаниях, которые их трудоустроили. В пресс-службе интернет-маркетплейса 26 октября заявили, что перед высоким сезоном искать сотрудников им помогают партнёры.

    «Мы традиционно увеличиваем численность персонала на нашей логистической инфраструктуре перед высоким сезоном, чтобы справиться с растущим объемом заказов. Мы также привлекаем иностранных граждан. Эту задачу мы решаем как самостоятельно, так и через компании-партнеры, которые оказывают нам услуги. Если на стороне этих компаний выявляются какие-либо нарушения, ответственность за них несут эти компании», — говорится в ответе ведомства.

    Пока нести ответственность предстоит самим иностранцам, которых доставили со склада в Петро-Славянке. Полицейские нашли 27 человек с философским отношением к российскому законодательству. На склад к подбору и погрузке товаров они рискуют не вернуться. Статья КоАП, по которой их привлекают, предполагает штраф в 5–7 тысяч рублей с выдворением из России.

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    Комментарии 2

    VKuser15134690426 Окт 2022 в 18:56
    А как в принципе эти мигранты нелегально попадают в Россию? Может стоит проверить таможню?? И о ужас - пограничников, то есть ФСБ?!
    +2−0
    Трындин26 Окт 2022 в 18:15
    Даже в быту Озон в больших количествах - газ ядовитый... Ozon с большими объёмами доставок - тоже небезопасный продукт... ведь если что, то виноваты все кто угодно (поставщики, партнёры и т.д.), но не они...
    +2−1
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