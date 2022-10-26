Комтранс проверил дисциплину петербуржцев и подсчитал зайцев на общественном транспорте

С момента внедрения в Петербурге новой модели транспортного обслуживания и бескондукторной системы работы наземного общественного транспорта контролеры-ревизоры провели более 325 тысяч проверок, сообщает 26 октября пресс-служба комитета по транспорту. Среди более чем 5 миллионов проверенных пассажиров безбилетников оказалось менее 1%.

На сегодняшний день в ГКУ «Организатор перевозок» работают более 400 контролеров-ревизоров. Они каждый день выходят на автобусные маршруты с бескондукторной системой. Контролера отличает брендированная синяя или синяя с желтыми вставками форма с надписью «Комитет по транспорту. СПб ГКУ «Организатор перевозок» либо сигнальный жилет с аналогичной надписью, если сотрудник находится на испытательном сроке. При себе у него должны быть видеорегистратор, наряд-задание на день, удостоверение, жетон и ручной валидатор, с помощью которого он проверяет, оплачен ли проезд.

«Если в наземном транспорте к нему (пассажиру. — Прим. ред.) подходит человек без форменной одежды и без ручного валидатора и просит показать билет или оплатить проезд наличными средствами, скорее всего, это лжеконтролер. С ним не стоит вступать в диалог, а также предъявлять ему билеты и документы», — предупреждают в ведомстве.

Ранее «Фонтанка» писала, какие документы вправе потребовать предъявить контролер. При выявлении зайца, он составляет акт в двух экземплярах: для пассажира и для передачи в комитет по транспорту. Безбилетный проезд наказывается штрафом в размере 500 рублей.