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    На трассе «Нарва» закроют старый участок через Черемыкино

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    2 комментария
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    Дорожники меняют схему движения на реконструируемом участке трассы «Нарва» в Ломоносовском районе Ленобласти. Там перекроют проезд через одну из деревень.

    С 27 октября закроют сквозной проезд по старому направлению федеральной дороги А-180 через деревню Черемыкино, сообщает 26 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Заехать в деревню со стороны Петербурга и области можно будет через построенную развязку на пересечении «Нарвы» с трассой А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо».

    Напомним, что сейчас в Ломоносовском районе идет реконструкция участка «Нарвы» с 31-го по 54-й километр. Из-за этого скорость движения там ограничена до 70–40 км/ч. Работы ведет ООО «Европейская столица».

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    Комментарии 2

    McGillavry26 Окт 2022 в 19:01
    Светофор там уберут на перекрёстке с «бетонкой», или оставят в прежнем режиме?
    +0−0
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