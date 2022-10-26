На трассе «Нарва» закроют старый участок через Черемыкино

Дорожники меняют схему движения на реконструируемом участке трассы «Нарва» в Ломоносовском районе Ленобласти. Там перекроют проезд через одну из деревень.
С 27 октября закроют сквозной проезд по старому направлению федеральной дороги А-180 через деревню Черемыкино, сообщает 26 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Заехать в деревню со стороны Петербурга и области можно будет через построенную развязку на пересечении «Нарвы» с трассой А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо».
Напомним, что сейчас в Ломоносовском районе идет реконструкция участка «Нарвы» с 31-го по 54-й километр. Из-за этого скорость движения там ограничена до 70–40 км/ч. Работы ведет ООО «Европейская столица».