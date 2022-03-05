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Трасса «Нарва» под Петербургом станет реверсивной до конца года

Реконструкция дороги до 30 декабря 2022 года меняет схему движения по федеральной трассе «Нарва» в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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До конца года на автодороге А-180 «Нарва» проезд транспорта на пересечении с Цветочной улицей в деревне Телези будет организован по временной дороге в реверсивном режиме. Регулирует движение светофор. Кроме того, на участке ограничена скорость до 40 км/ч.

На трассе продолжается реконструкция участка с 31-го по 54-й километр. Проезжую часть там расширят с двух до четырех полос, установят бетонный разделительный барьер, построят подземные пешеходные переходы и линии искусственного освещения. В 2021 году строители ввели в эксплуатацию участок с 45-го по 53-й километр «Нарвы», в том числе обходы деревень Кипень, Витино и Черемыкино. Закончить работы должны в этом году.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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