Трасса «Нарва» под Петербургом станет реверсивной до конца года

До конца года на автодороге А-180 «Нарва» проезд транспорта на пересечении с Цветочной улицей в деревне Телези будет организован по временной дороге в реверсивном режиме. Регулирует движение светофор. Кроме того, на участке ограничена скорость до 40 км/ч.



На трассе продолжается реконструкция участка с 31-го по 54-й километр. Проезжую часть там расширят с двух до четырех полос, установят бетонный разделительный барьер, построят подземные пешеходные переходы и линии искусственного освещения. В 2021 году строители ввели в эксплуатацию участок с 45-го по 53-й километр «Нарвы», в том числе обходы деревень Кипень, Витино и Черемыкино. Закончить работы должны в этом году.