    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 7

    1 м/с, южн

    758мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd61.33eur60.46

    На съезде эпидемиологов возникли проблемы с Гимном России. Ситуацию исправила глава Роспотребнадзора

    1609
    2 комментария

    Технические проблемы, из-за которых российский гимн не прозвучал как следует на съезде эпидемиологов, не омрачили мероприятие. Исправить ситуацию смогла глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    Как сообщает РИА Новости 26 октября, она запела сама. За ней повторили и другие. На видеозаписи, опубликованной агентством, слышны голоса собравшихся. На фоне — мелодия гимна, но едва различимая.

    «Фонтанка» писала, что ранее Попова заявила о появлении в России двух новых штаммов коронавируса. При этом в стране пятую неделю наблюдается снижение заболеваемости.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Семён Воля26 Окт 2022 в 16:58
    Эпидемиологи поют гимн.... страна абсурда.....
    +3−0
    26078160126 Окт 2022 в 16:51
    Для чего вообще гимн на таком мероприятии?
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close