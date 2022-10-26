На съезде эпидемиологов возникли проблемы с Гимном России. Ситуацию исправила глава Роспотребнадзора

Технические проблемы, из-за которых российский гимн не прозвучал как следует на съезде эпидемиологов, не омрачили мероприятие. Исправить ситуацию смогла глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как сообщает РИА Новости 26 октября, она запела сама. За ней повторили и другие. На видеозаписи, опубликованной агентством, слышны голоса собравшихся. На фоне — мелодия гимна, но едва различимая.



«Фонтанка» писала, что ранее Попова заявила о появлении в России двух новых штаммов коронавируса. При этом в стране пятую неделю наблюдается снижение заболеваемости.

