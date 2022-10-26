СК завершил расследование дела Тесака и его соратников. Им вменяют серию убийств

ГСУ СК России завершило расследование уголовного дела в отношении националиста Максима Марцинкевича (известного как Тесак) и его возможных соучастников — Семена Токмакова, Павла Хрулева, Алексея Гудилина, Александра Лысенкова, Андрея Кайля и Максима Хотулева. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба ведомства.
Всем им, в зависимости от роли, вменяют ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, группой лиц, по мотивам национальной ненависти).
По данным следствия, осенью 2003 года Марцинкевич и другие члены националистической организации под руководством Токмакова совершили убийство двух человек на территории Смоленской области. А в декабре того же года фигуранты убили еще двоих в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. «После этого они разослали в посольства ряда государств обращения о нетерпимости к иностранным гражданам», — утверждают в СК.
Еще один эпизод произошел в 2007 году на территории парка «Лосиный остров» в Мытищах. Тогда, как считает следствие, Марцинкевич, Маршаков, Коротких и Аристархов убили уроженца Дагестана и еще одного человека (говорилось, что это был гражданин Таджикистана), после чего выложили видеозапись преступления в интернет.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для последующей передачи в суд», — добавили в СК.
В июле сообщалось, что Сергей Маршаков получил 17 лет колонии строгого режима за убийство двух человек в парке «Лосиный остров». По этому же делу приговор ранее услышал Максим Аристархов. Он получил 16 лет колонии строгого режима.