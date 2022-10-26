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    СК завершил расследование дела Тесака и его соратников. Им вменяют серию убийств

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    ГСУ СК России завершило расследование уголовного дела в отношении националиста Максима Марцинкевича (известного как Тесак) и его возможных соучастников — Семена Токмакова, Павла Хрулева, Алексея Гудилина, Александра Лысенкова, Андрея Кайля и Максима Хотулева. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба ведомства.

    Всем им, в зависимости от роли, вменяют ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, группой лиц, по мотивам национальной ненависти).

    По данным следствия, осенью 2003 года Марцинкевич и другие члены националистической организации под руководством Токмакова совершили убийство двух человек на территории Смоленской области. А в декабре того же года фигуранты убили еще двоих в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. «После этого они разослали в посольства ряда государств обращения о нетерпимости к иностранным гражданам», — утверждают в СК.

    Еще один эпизод произошел в 2007 году на территории парка «Лосиный остров» в Мытищах. Тогда, как считает следствие, Марцинкевич, Маршаков, Коротких и Аристархов убили уроженца Дагестана и еще одного человека (говорилось, что это был гражданин Таджикистана), после чего выложили видеозапись преступления в интернет.

    «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для последующей передачи в суд», — добавили в СК.

    В июле сообщалось, что Сергей Маршаков получил 17 лет колонии строгого режима за убийство двух человек в парке «Лосиный остров». По этому же делу приговор ранее услышал Максим Аристархов. Он получил 16 лет колонии строгого режима.

    Тело Максима Марцинкевича (Тесака) было обнаружено в камере челябинского СИЗО в 8 часов утра 16 сентября 2020 года. Рядом нашли две предсмертные записки, третью позднее обнаружили во рту покойного. В ней он сообщал, что убийства, в которых его обвиняют, он не совершал, а соратников оговорил. Близкие Марцинкевича уверены, что перед смертью его жестоко пытали, и требуют возбуждения уголовного дела.

    Максиму Марцинкевичу было 36 лет, он был четырежды осужден по уголовным статьям. Тесак считал, что вместе с соратниками по ультраправому движению «Реструкт» борется с наркоторговцами. Наиболее известными «проектами» «Реструкта» были «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй» — они неформально преследовали подозреваемых в педофилии и наркоторговле. Первые сроки Марцинкевича были связаны с экстремистскими статьями — в 2007 и 2014 годах.

    Марцинкевича похоронили 3 октября 2020 года на Кунцевском кладбище в Москве. В конце октября в Подмосковье нашли мёртвым соратника Тесака по «Формату 18»* (организация признана экстремистской и запрещена в России), принимавшего участие в записи роликов. Официальная причина его смерти — суицид.

    * Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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    26078160126 Окт 2022 в 16:21
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