СК завершил расследование дела Тесака и его соратников. Им вменяют серию убийств

ГСУ СК России завершило расследование уголовного дела в отношении националиста Максима Марцинкевича (известного как Тесак) и его возможных соучастников — Семена Токмакова, Павла Хрулева, Алексея Гудилина, Александра Лысенкова, Андрея Кайля и Максима Хотулева. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Всем им, в зависимости от роли, вменяют ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, группой лиц, по мотивам национальной ненависти).

По данным следствия, осенью 2003 года Марцинкевич и другие члены националистической организации под руководством Токмакова совершили убийство двух человек на территории Смоленской области. А в декабре того же года фигуранты убили еще двоих в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. «После этого они разослали в посольства ряда государств обращения о нетерпимости к иностранным гражданам», — утверждают в СК.



Еще один эпизод произошел в 2007 году на территории парка «Лосиный остров» в Мытищах. Тогда, как считает следствие, Марцинкевич, Маршаков, Коротких и Аристархов убили уроженца Дагестана и еще одного человека (говорилось, что это был гражданин Таджикистана), после чего выложили видеозапись преступления в интернет.

