Спасенная самка кабана в Выборге оказалась резвым самцом с перспективами

В Выборге в прошедшее воскресенье, 23 октября, из залива выловили самку кабана. Зверь долго бегал вдоль набережной и не хотел покидать воду. Однако при помощи лассо самку все же удалось поймать, а затем отправить в лес. Об ошибке стало известно только сегодня — поймана была не женская особь, а половозрелый самец.
Кандидат биологических наук Павел Глазков в среду, 26 октября, определил пол животного и рассказал подробности спасения в своем блоге «Каждой твари по паре».
«При детальном рассмотрении видеоматериала с места событий видно, что из пасти зверя торчат примерно 5-сантиметровые клыки! Этому половозрелому самцу не меньше 3,5 лет», — написал Глазков
Также специалист добавил, что ближе к Новому году у кабанов начнется гон. «Судя по тому, как резво кабан носился вдоль набережной <…> наш герой успешно продолжит род кабанов», — считает он.
В Выборгском заливе рыбаки утром заметили стадо плывущих кабанов. Спустя несколько часов один из зверей, по-видимому, пишет Глазков, отстал от своего стада и оказался в заливе Салакка-Лахти. Животное не смогло выбраться, а при виде людей испугалось.
На помощь кабану пришли сотрудники Комитета по охране животного мира правительства Ленобласти. Выявленного самца спасали больше часа. О дальнейшем можно прочитать тут.