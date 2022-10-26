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    Спасенная самка кабана в Выборге оказалась резвым самцом с перспективами

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    1 комментарий

    В Выборге в прошедшее воскресенье, 23 октября, из залива выловили самку кабана. Зверь долго бегал вдоль набережной и не хотел покидать воду. Однако при помощи лассо самку все же удалось поймать, а затем отправить в лес. Об ошибке стало известно только сегодня — поймана была не женская особь, а половозрелый самец.

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    Кандидат биологических наук Павел Глазков в среду, 26 октября, определил пол животного и рассказал подробности спасения в своем блоге «Каждой твари по паре».

    «При детальном рассмотрении видеоматериала с места событий видно, что из пасти зверя торчат примерно 5-сантиметровые клыки! Этому половозрелому самцу не меньше 3,5 лет», — написал Глазков

    Также специалист добавил, что ближе к Новому году у кабанов начнется гон. «Судя по тому, как резво кабан носился вдоль набережной <…> наш герой успешно продолжит род кабанов», — считает он.

    В Выборгском заливе рыбаки утром заметили стадо плывущих кабанов. Спустя несколько часов один из зверей, по-видимому, пишет Глазков, отстал от своего стада и оказался в заливе Салакка-Лахти. Животное не смогло выбраться, а при виде людей испугалось.

    На помощь кабану пришли сотрудники Комитета по охране животного мира правительства Ленобласти. Выявленного самца спасали больше часа. О дальнейшем можно прочитать тут.

    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

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    Комментарии 1

    hal900026 Окт 2022 в 16:13
    Чё за дичь??причем тут кабаны если следующий год будет годом кролика
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