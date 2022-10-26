Ремонт трубы на Дровяной улице завершили. Обошлось без серьёзных отключений

Ремонт на трубопроводе на Дровяной улице, где вчера наблюдали густой пар, подошёл к концу. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба «Теплосети Санкт-Петербурга».
Работы у дома 6, где имело место технологическое нарушение, прошли без серьёзных отключений. Тем не менее движение там пока что ограничено.
«Теплоэнергетики заменили более семи метров ненадёжного участка. Система подачи тепла и ГВС переведена в штатный режим работы. Восстановление нарушенного благоустройства продолжится до утра 27 октября 2022 года», — добавили в пресс-службе.
Напомним, накануне стало известно, что из-за дефекта на теплосети с ночи 25 октября ограничили движение по Дровяной улице между 10-й и 12-й Красноармейскими улицами в Адмиралтейском районе Петербурга. В «Теплосети» сообщали, что информация о технологическом нарушении у дома 6 на Дровяной улице поступила в 00:39. Специалисты компании приступили к ликвидации дефекта.