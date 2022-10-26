"Россияне купили 20% жилья в Турции"

Среди всех иностранцев, приобретающих жильё в Турции, больше всего россиян. В этом году на наших сограждан пришлось 20% купленной там недвижимости. Об этом, как пишет «Коммерсантъ», 26 октября рассказал глава совета директоров турецкой Ассоциации по продвижению недвижимости за рубежом (GIGDER) Омер Фарук Акбал.



Как правило, иностранцы приобретают дома за 245 тыс. долларов. В 2022 году было совершено более 50 тысячи сделок.



«Мы продали россиянам каждый пятый дом. Мы отобрали лидерство у таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Черногория и Греция. Мы стали страной, где россияне покупают больше всего», — цитирует главу GIGDER издание Dunya.

