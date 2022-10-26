Кремль пообещал решить проблемы с экипировкой мобилизованных

В Кремле пообещали решить проблемы с экипировкой призванных по мобилизации россиян. Об этом 26 октября пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.



«Действительно имеют место проблемы с экипировкой, хотя принимаемые меры имеют положительные результаты. Меры принимаются, и эти проблемы будут ликвидированы», — заявил Песков журналистам.

Кроме того, он напомнил, что для решения вопроса с экипировкой создали координационный совет, в котором участвуют члены правительства. На его заседании президент России Владимир Путин рассказал, какое снаряжение должно быть у военных для проведения спецоперации ВС РФ на Украине.