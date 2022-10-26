    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, южн

    758мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.33eur60.46

    Мобилизация

    Кремль пообещал решить проблемы с экипировкой мобилизованных

    1158
    обсудить

    В Кремле пообещали решить проблемы с экипировкой призванных по мобилизации россиян. Об этом 26 октября пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

    «Действительно имеют место проблемы с экипировкой, хотя принимаемые меры имеют положительные результаты. Меры принимаются, и эти проблемы будут ликвидированы», — заявил Песков журналистам.

    Кроме того, он напомнил, что для решения вопроса с экипировкой создали координационный совет, в котором участвуют члены правительства. На его заседании президент России Владимир Путин рассказал, какое снаряжение должно быть у военных для проведения спецоперации ВС РФ на Украине.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close