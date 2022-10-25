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    Должно не просто быть. Путин сказал, какое снаряжение нужно военным

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    18 комментариев

    В России должны появляться новые производители, способные создавать качественную продукцию. Об этом 25 октября заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.

    Глава государства потребовал от властей более высоких темпов работы, также он призвал ориентироваться на реальную ситуацию и существующие потребности по тому или другому направлению, а не исходить из существующих нормативов, которые нужно менять или быстро приспосабливать.

    «Снаряжение, что касается специальной военной операции, специальные средства, другое специальное оборудование должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными», — сказал он.

    По его словам, недостаточно идти проторенной дорогой и взаимодействовать только с узким кругом привычных исполнителей для достижения качественного результата.

    «Необходимо усиливать конкуренцию, здесь должны появиться новые производители, эффективные, оснащённые по-современному и готовые работать в нужном новом формате и выдавать нужное качество продукции». Он добавил, что это касается в том числе и медицины, и строительного сектора.

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    Комментарии 17

    27457080625 Окт 2022 в 19:11
    А откаты заказчикам будут старые или надо и заказчики военные безоткатные новые должны тоже появиться?
    +0−0
    27457061725 Окт 2022 в 19:00
    И осталась владычица морская у разбитого корыта.
    +3−0
    26586993725 Окт 2022 в 18:59
    В России должны появляться новые производители. Это не грибы и сами по себе они не появляются.
    Вот не нужно было грабить страну 30лет, тогда не было бы всего этого
    +3−0
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