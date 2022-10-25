Должно не просто быть. Путин сказал, какое снаряжение нужно военным

В России должны появляться новые производители, способные создавать качественную продукцию. Об этом 25 октября заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.
Глава государства потребовал от властей более высоких темпов работы, также он призвал ориентироваться на реальную ситуацию и существующие потребности по тому или другому направлению, а не исходить из существующих нормативов, которые нужно менять или быстро приспосабливать.
«Снаряжение, что касается специальной военной операции, специальные средства, другое специальное оборудование должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными», — сказал он.
По его словам, недостаточно идти проторенной дорогой и взаимодействовать только с узким кругом привычных исполнителей для достижения качественного результата.
«Необходимо усиливать конкуренцию, здесь должны появиться новые производители, эффективные, оснащённые по-современному и готовые работать в нужном новом формате и выдавать нужное качество продукции». Он добавил, что это касается в том числе и медицины, и строительного сектора.