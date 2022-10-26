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    Вместе с коммерческим директором Ксении Собчак по делу о вымогательстве задержан экс-главред «Татлера»

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    2 комментария

    Бывший главный редактор журнала «Татлер» Ариан Романовский задержан по делу о вымогательстве вместе с коммерческим директором Ксении Собчак Кириллом Сухановым. Об этом 26 октября сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    Тверской суд Москвы должен в четверг, 27 октября, избрать им меру пресечения.

    Накануне стало известно, что в Подмосковье прошли обыски в доме Ксении Собчак. Они связаны с уголовным делом против ее 32-летнего коммерческого директора Кирилла Суханова. У самой Собчак никакого процессуального статуса нет.

    Как пишет РБК, 32-летнего Кирилла Суханова подозревают в вымогательстве. Уголовное дело якобы связано с так называемыми блоками, которые гарантируют неупоминание персоны или компании.

    «Деньги подозреваемый брал за блоки в каналах Ксении Собчак», — пишет издание со ссылкой на источник.

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    Комментарии 1

    hal900026 Окт 2022 в 13:32
    Ну тут тоже дело такое...если они чето надыбали у кого то что это можно опубликовать и от этого пострадает престиж того самого..то резонно возникает вопрос что же тот самый натворил..??..)..может там тоже криминал..и почему полиция на это не реагирует...ведь не за занятием онанизмом его засекли...может тоже вымогал..)
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