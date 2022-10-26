Вместе с коммерческим директором Ксении Собчак по делу о вымогательстве задержан экс-главред «Татлера»

Бывший главный редактор журнала «Татлер» Ариан Романовский задержан по делу о вымогательстве вместе с коммерческим директором Ксении Собчак Кириллом Сухановым. Об этом 26 октября сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Тверской суд Москвы должен в четверг, 27 октября, избрать им меру пресечения.

Накануне стало известно, что в Подмосковье прошли обыски в доме Ксении Собчак. Они связаны с уголовным делом против ее 32-летнего коммерческого директора Кирилла Суханова. У самой Собчак никакого процессуального статуса нет.

