Петербургский лисенок Персей хвастается зимней шубкой и охотится на ветки

У огненной лисицы Джинджер из Ленинградского зоопарка появился компаньон: бурый лисенок Персей. Он охотно позволяет себя гладить и обожает играть, как и все дети.
Ленинградский зоопарк
Видео с питомцем 26 октября публикует пресс-служба зоопарка. Персей еще совсем маленький — ему нет и года, он родился в апреле и приехал в Петербург из Псковской области. У него пятнистый бурый окрас и бело-серый кончик хвоста — интересно, что у лис разных мастей повадки не различаются.
В зоопарке отмечают, что Персей очень любознателен и активен, быстро учится новому. Как собака, он играет с мячиками и палками, а еще с удовольствием гоняется за ветками.
Ранее «Фонтанка» показывала еще одного малыша из Ленинградского зоопарка — саблезубого олененка в белом носочке.