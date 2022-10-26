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    Петербургский лисенок Персей хвастается зимней шубкой и охотится на ветки

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    1 комментарий

    У огненной лисицы Джинджер из Ленинградского зоопарка появился компаньон: бурый лисенок Персей. Он охотно позволяет себя гладить и обожает играть, как и все дети.

    Ленинградский зоопарк

    Видео с питомцем 26 октября публикует пресс-служба зоопарка. Персей еще совсем маленький — ему нет и года, он родился в апреле и приехал в Петербург из Псковской области. У него пятнистый бурый окрас и бело-серый кончик хвоста — интересно, что у лис разных мастей повадки не различаются.

    В зоопарке отмечают, что Персей очень любознателен и активен, быстро учится новому. Как собака, он играет с мячиками и палками, а еще с удовольствием гоняется за ветками.

    Ранее «Фонтанка» показывала еще одного малыша из Ленинградского зоопарка — саблезубого олененка в белом носочке.

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    Комментарии 1

    VKuser4918336226 Окт 2022 в 14:35
    Какой добрый лапусик:)
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