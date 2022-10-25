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    В Ленинградском зоопарке родился саблезубый олененок в белом носочке

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    1 комментарий

    У семьи саблезубых оленей-мунтжаков из Ленинградского зоопарка родился малыш. Он уже третий в семье — у детеныша есть две старших сестры.

    Ленинградский зоопарк

    Видео с олененком 25 октября публикует пресс-служба зоопарка. Его назвали Эрнест, и его легко отличить от собратьев: правую заднюю ногу малыша опоясывает белая полоска, похожая на носочек.

    Саблезубых оленей привезли в Ленинградский зоопарк год назад из Калуги. Сначала их было трое: самец Рудольф и самки Комета и Резвая. У последней появилась дочка Оливия, а Эрнест стал вторым детенышем Рудольфа и Кометы: у него есть старшая сестра Эмилия.

    Мунтжаки — это маленькие саблезубые олени. У самцов в верхней челюсти есть выступающие из пасти резцы, которые предназначены для перекусывания. Обитают они в Южной и Юго-Восточной Азии.

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    Комментарии 1

    About25 Окт 2022 в 14:26
    Вроде нога левая задняя? )
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