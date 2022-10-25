В Ленинградском зоопарке родился саблезубый олененок в белом носочке

Видео с олененком 25 октября публикует пресс-служба зоопарка. Его назвали Эрнест, и его легко отличить от собратьев: правую заднюю ногу малыша опоясывает белая полоска, похожая на носочек.



Саблезубых оленей привезли в Ленинградский зоопарк год назад из Калуги. Сначала их было трое: самец Рудольф и самки Комета и Резвая. У последней появилась дочка Оливия, а Эрнест стал вторым детенышем Рудольфа и Кометы: у него есть старшая сестра Эмилия.