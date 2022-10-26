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    В АТОР рассказали, сколько времени сейчас требуется на оформление шенгенской визы в России

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    2 комментария

    Существенного изменения в сроках рассмотрения документов на визу не произошло, сейчас он составляет в среднем 2,5 недели. Об этом 26 октября сообщает АТОР, ссылаясь на экспертов туроператора «Русский Экспресс».

    По наблюдениям визовых специалистов компании ПАКС, приостановка соглашения об упрощённом визовом режиме между Евросоюзом и РФ пока не повлияла на срок оформления шенгена. Связь видят с тем, что спрос на такие визы снизился после их удорожания и ужесточения требований к пакету документов. На нежелание россиян путешествовать в Европу влияет и отсутствие прямых рейсов в страны ЕС.

    Согласно агрегированным данным участников рынка, с момента подачи документов оформление визы во Францию занимает примерно полторы недели, на получение визы в Испанию, Италию, Венгрию и Австрию потребуется до трёх недель.

    Случаев, когда клиентам делали шенген в течение 45 дней, сообщают туроператоры, за прошедшие полтора месяца зафиксировано не было.

    По наблюдениям, отказов стало больше. Основной причиной отказов становится недостаточная сумма средств на банковских счетах заявителя. Эксперты рекомендуют прилагать к пакету документов справки о наличии на банковском счёте не менее 300 тыс. руб.

    Дополнительный тренд — рост числа однократных и коротких мультивиз. Россиянам стали выдавать больше однократных виз под даты поездки и мультивиз сроком действия от одного до трёх месяцев.

    Напомним, в соответствии с решением ЕС, с 12 сентября соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией было приостановлено. Теперь россияне получают шенгенские визы в соответствии с общими условиями Визового кодекса ЕС.

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    Комментарии 2

    Гарик123426 Окт 2022 в 13:14
    Пускай сами едят свой кофе и запивают супом из ухи
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